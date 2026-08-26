Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дмитрий Новиков

26 августа 2026, 10:18

4,15 млн рублей за легенду: разбираем комплектацию внедорожного кемпера на базе УАЗа

4,15 млн рублей за легенду: разбираем комплектацию внедорожного кемпера на базе УАЗа

В Нидерландах начались торги за юбилейную Буханку: цена удивляет даже экспертов

4,15 млн рублей за легенду: разбираем комплектацию внедорожного кемпера на базе УАЗа

УАЗ Буханка 2.7 Trophy DC 2021 года - не просто фургон, а полноценный дом на колесах. Модель выделяется продуманной комплектацией и возможностью автономного отдыха. Чем она отличается от других и почему ее редко встретишь на дорогах - объясняем подробно. Мало кто знает, что подобные авто могут стать выгодной альтернативой привычным кемперам.

УАЗ Буханка 2.7 Trophy DC 2021 года - не просто фургон, а полноценный дом на колесах. Модель выделяется продуманной комплектацией и возможностью автономного отдыха. Чем она отличается от других и почему ее редко встретишь на дорогах - объясняем подробно. Мало кто знает, что подобные авто могут стать выгодной альтернативой привычным кемперам.

УАЗ Буханка 2.7 Trophy DC (Jubilee) 2021 года - это неординарный вариант для тех, кто ищет не только транспорт, но и средство для настоящих приключений. Как выяснил 110km.ru, внедорожный дом на колесах продают в Нидерландах по цене нового электрокроссовера. Владелец просит за 5-летний российский автомобиль 42,5 тысячи евро или порядка 4,15 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

Комплектация этой Буханки действительно впечатляет. На крыше установлен просторный и удобный тент, который позволяет организовать спальное место буквально за несколько минут. Дополнительно предусмотрены маркиза и отдельная палатка от Dare To Be Different, что расширяет возможности для отдыха на природе. Внутри салона оборудована уютная зона для отдыха, где можно не только расслабиться после долгой дороги, но и пообедать или провести вечер за настольными играми.

фото: AutoScout

Практичность - еще один важный плюс. В задней части автомобиля размещена выдвижная кухня, а также предусмотрено множество отсеков для хранения одежды, снаряжения и других необходимых вещей. На крыше установлен солнечный модуль, который обеспечивает дополнительную автономность и позволяет не зависеть от инфраструктуры даже в самых удаленных местах. Такой набор опций редко встречается в стандартных версиях УАЗ Буханка, что делает этот экземпляр особенно ценным для любителей автотуризма.

Состояние автомобиля заслуживает отдельного упоминания: по словам владельца, машина всегда проходила своевременное обслуживание и по технике нет никаких нареканий. Для тех, кто ищет не просто транспорт, а возможность отправиться в путешествие без ограничений, этот вариант может стать настоящей находкой.

УАЗ Буханка выпускается с 1965 года и славится своей простотой, надежностью и способностью преодолевать сложные участки бездорожья. За десятилетия автомобиль получил множество модификаций, включая специализированные версии для экспедиций и кемпинга. Благодаря своей универсальности и доступности, Буханка остается востребованной по всему миру среди путешественников и любителей активного отдыха даже спустя десятилетия после начала производства.

Упомянутые марки: УАЗ
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