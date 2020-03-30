УАЗ делает скидку на приобретение внедорожников для членов АККОР
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К этому нужно прибавить актуальные федеральные программы, гранты и региональные субсидии, и тогда вырисовывается весьма неплохая общая выгода – до 50% и даже чуть больше от заводского прайс-листа.
Чтобы получить вожделенную скидку, покупатель должен будет предъявить членский билет и сопроводительное письмо от регионального подразделения АККОР.
Президент АККОР Владимир Плотников, подписавший договор, заметил: «Недорогой, удобный и простой в обслуживании УАЗ позволяет сэкономить время и средства фермеров. Тот факт, что завод готов предоставлять преференции, говорит о его социальной направленности. Будем совместными усилиями развивать различные программы лояльности, увеличивать объемы продаж и служить российскому фермерству».
Предложение актуально для большей части модельного ряда УАЗ.
Актуальные цены на внедорожники УАЗ выглядят следующим образом:
- семейство "Патриот": от 684 000 руб. (МКПП) до 868 000 руб. (АКПП)
- семейство "Профи": от 662 000 руб.
- пикап - от 702 000 руб.
- "Хантер" - от 663 000 руб.
- семейство СГР ("буханка") - от 629 000 руб.
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