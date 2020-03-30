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30 марта 2020, 10:11

УАЗ делает скидку на приобретение внедорожников для членов АККОР

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Фото: УАЗ
Фермерские хозяйства, входящие в состав Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) смогут приобретать ульяновские внедорожники с минимальной скидкой 6%.

К этому нужно прибавить актуальные федеральные программы, гранты и региональные субсидии, и тогда вырисовывается весьма неплохая общая выгода – до 50% и даже чуть больше от заводского прайс-листа.

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Договор об этом подписали руководители Ассоциации и компании УАЗ. Столь выгодные для работников села условия будут действовать до конца 2020 года и вне зависимости от способа покупки автомобиля во всех регионах страны.

Чтобы получить вожделенную скидку, покупатель должен будет предъявить членский билет и сопроводительное письмо от регионального подразделения АККОР.

Президент АККОР Владимир Плотников, подписавший договор, заметил: «Недорогой, удобный и простой в обслуживании УАЗ позволяет сэкономить время и средства фермеров. Тот факт, что завод готов предоставлять преференции, говорит о его социальной направленности. Будем совместными усилиями развивать различные программы лояльности, увеличивать объемы продаж и служить российскому фермерству».

Предложение актуально для большей части модельного ряда УАЗ.

Актуальные цены на внедорожники УАЗ выглядят следующим образом:

- семейство "Патриот": от 684 000 руб. (МКПП) до 868 000 руб. (АКПП)

- семейство "Профи": от 662 000 руб.

- пикап - от 702 000 руб.

- "Хантер" - от 663 000 руб.

- семейство СГР ("буханка") - от 629 000 руб.


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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
Стреляет в карбюратор в чем проблема? Проверил головку, заменил прокладку коллектора, карбюратор, катушку зажигания, трамблер проверил зажигание. В чем проблема?
Александр
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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УАЗ делает скидку на приобретение внедорожников для членов АККОР
К этому нужно прибавить актуальные федеральные программы, гранты и региональные субсидии, и тогда вырисовывается весьма неплохая общая выгода – до 50% и даже чуть больше от заводского прайс-листа.{{material_128963}} Договор об этом подписали руководители Ассоциации и компании УАЗ. Столь выгодные для работников села условия будут действовать до конца 2020 года и вне зависимости от способа покупки автомобиля во всех регионах страны. Чтобы получить вожделенную скидку, покупатель должен будет предъявить членский билет и сопроводительное письмо от регионального подразделения АККОР. Президент АККОР Владимир Плотников, подписавший договор, заметил: «Недорогой, удобный и простой в обслуживании УАЗ позволяет сэкономить время и средства фермеров. Тот факт, что завод готов предоставлять преференции, говорит о его социальной направленности. Будем совместными усилиями развивать различные программы лояльности, увеличивать объемы продаж и служить российскому фермерству».Предложение актуально для большей части модельного ряда УАЗ. Актуальные цены на внедорожники УАЗ выглядят следующим образом:- семейство "Патриот": от 684 000 руб. (МКПП) до 868 000 руб. (АКПП) - семейство "Профи": от 662 000 руб. - пикап - от 702 000 руб. - "Хантер" - от 663 000 руб. - семейство СГР ("буханка") - от 629 000 руб.
2020-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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