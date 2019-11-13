13 ноября 2019, 11:30
УАЗ готовит новую версию грузовичка «Профи»
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Фото: drom.ru
Ульяновский автозавод опубликовал фотографии новой модификации УАЗ «Патриот». Легкий грузовичок получил необычную многофункциональную надстройку и сейчас проходит завершающую серию испытаний.
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
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В настоящее время фургон с новой надстройкой проходит финальные ресурсные испытания. А пока УАЗ на официальной страничке в соцсетях предложил всем желающим пофантазировать, для каких целей можно использовать новинку. Версии высказываются разные – от катафалка до кемпера.
Сейчас cтандартный УАЗ «Профи» с бортовой платформой и двухрядной кабиной стоит от 885 900 рублей в базовой комплектации «Стандарт» и от 941 900 рублей в расширенной комплектации «Комфорт». В качестве опции доступны: система полного привода (+58 000 рублей), блокировка заднего дифференциала (+38 900 рублей) и медиасистема с 7-дюймовым экраном и навигацией (+32 900 рублей).
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Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
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