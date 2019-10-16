16 октября 2019, 00:59
УАЗ готовит новые опции для «Патриота»
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Фото: УАЗ
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения новых опций для внедорожников УАЗ: модернизированного центрального тоннеля с воздуховодами и USB-розетками для пассажиров второго ряда, новых вариантов медиасистемы и даже электронного стояночного тормоза.
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
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Модернизированная информационно-развлекательная система запатентована в двух вариантах. По всей видимости, более простые комплектации получат медиакомплекс с узким экраном и большим количеством кнопок. В топовых версиях появится медиасистема с расширенным функционалом и сенсорным дисплеем, а количество физических кнопок сократится в 1,5 раза.
Напомним, продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с АКПП стартовали в октябре нынешнего года. Автомобиль оснастили классическим 6-ступенчатым «автоматом» Punch Powerglide 6L50. На ульяновский конвейер его поставляют напрямую с завода во Франции. Базовый внедорожник в комплектации «Комфорт Автомат» стоит от 1 034 000 рублей. Самая дорогая комплектация «Edition I Автомат» (от 1 298 000 рублей) выйдет тиражом в 300 экземпляров в эксклюзивном цвете «Серый Титан».
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Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
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