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16 октября 2019, 00:59

УАЗ готовит новые опции для «Патриота»

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Фото: УАЗ
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения новых опций для внедорожников УАЗ: модернизированного центрального тоннеля с воздуховодами и USB-розетками для пассажиров второго ряда, новых вариантов медиасистемы и даже электронного стояночного тормоза.
УАЗ готовит новые опции для Патриота

Фото: Роспатент

УАЗ готовит новые опции для Патриота

Фото: Роспатент

УАЗ готовит новые опции для Патриота

Фото: Роспатент

УАЗ готовит новые опции для Патриота

Фото: Роспатент

УАЗ готовит новые опции для Патриота

Фото: Роспатент

УАЗ готовит новые опции для Патриота

Фото: Роспатент

УАЗ готовит новые опции для Патриота
УАЗ готовит новые опции для Патриота
УАЗ готовит новые опции для Патриота
УАЗ готовит новые опции для Патриота
УАЗ готовит новые опции для Патриота
УАЗ готовит новые опции для Патриота
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Новые опции предложат для внедорожников УАЗ 2020 года. Первым их, скорее всего, получит «Патриот» с автоматической коробкой передач. Покупателей порадует новый более эргономичный центральный тоннель с крытым отсеком для хранения мелочей, встроенными воздуховодами, USB-слотами и дополнительной розеткой прикуривателя для задних пассажиров. Еще одним новшеством для «Патриотов» с «автоматом» станет электронный стояночный тормоз.

Модернизированная информационно-развлекательная система запатентована в двух вариантах. По всей видимости, более простые комплектации получат медиакомплекс с узким экраном и большим количеством кнопок. В топовых версиях появится медиасистема с расширенным функционалом и сенсорным дисплеем, а количество физических кнопок сократится в 1,5 раза.

Напомним, продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с АКПП стартовали в октябре нынешнего года. Автомобиль оснастили классическим 6-ступенчатым «автоматом» Punch Powerglide 6L50. На ульяновский конвейер его поставляют напрямую с завода во Франции. Базовый внедорожник в комплектации «Комфорт Автомат» стоит от 1 034 000 рублей. Самая дорогая комплектация «Edition I Автомат» (от 1 298 000 рублей) выйдет тиражом в 300 экземпляров в эксклюзивном цвете «Серый Титан».

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УАЗ готовит новые опции для «Патриота»
{{material_127702}}Новые опции предложат для внедорожников УАЗ 2020 года. Первым их, скорее всего, получит «Патриот» с автоматической коробкой передач. Покупателей порадует новый более эргономичный центральный тоннель с крытым отсеком для хранения мелочей, встроенными воздуховодами, USB-слотами и дополнительной розеткой прикуривателя для задних пассажиров. Еще одним новшеством для «Патриотов» с «автоматом» станет электронный стояночный тормоз.Модернизированная информационно-развлекательная система запатентована в двух вариантах. По всей видимости, более простые комплектации получат медиакомплекс с узким экраном и большим количеством кнопок. В топовых версиях появится медиасистема с расширенным функционалом и сенсорным дисплеем, а количество физических кнопок сократится в 1,5 раза.Напомним, продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с АКПП стартовали в октябре нынешнего года. Автомобиль оснастили классическим 6-ступенчатым «автоматом» Punch Powerglide 6L50. На ульяновский конвейер его поставляют напрямую с завода во Франции. Базовый внедорожник в комплектации «Комфорт Автомат» стоит от 1 034 000 рублей. Самая дорогая комплектация «Edition I Автомат» (от 1 298 000 рублей) выйдет тиражом в 300 экземпляров в эксклюзивном цвете «Серый Титан».
2019-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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