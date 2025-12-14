Семейный внедорожник Sollers S9: старт производства, особенности и первые детали – что известно сейчас

УАЗ готовит выпуск нового рамного внедорожника Sollers S9 с АКПП и рессорами

В 2026 году на УАЗе стартует производство нового рамного внедорожника Sollers S9. Модель получит автоматическую коробку и рессорную подвеску. Подробности о сертификации и планах запуска держатся в секрете. Ожидается, что новинка удивит сочетанием технологий и локализации.

В ближайшее вреемя на российском рынке появится новый рамный внедорожник Sollers S9, производство которого будет налажено на мощностях Ульяновского автозавода. Сейчас проект находится на стадии сертификации, и первые автомобили планируется выпустить уже во втором квартале 2026 года. Особое внимание при оформлении документов уделяется акустическим настройкам и интеграции системы ГЛОНАСС, что является одним из наиболее сложных этапов. Ожидается, что к весне 2026 года компания получит все необходимые разрешения, а летом дилеры начнут получать первые экземпляры.

Первые партии внедорожника будут собраны с использованием передовых технологий, что ускорит вывод модели на рынок. На начальном этапе планируется выпустить 10 опытных машин, затем ещё 50, после чего производство будет постепенно наращиваться. Точные объёмы выпуска пока не раскрываются, но в компании уверены в высоком спросе на новинку. Примечательно, что название S9 может измениться к моменту старта серийного производства, однако основные технические решения уже определены. Внедорожник получит рессорную заднюю подвеску, аналогичную используемой на пикапе Sollers ST9, что позволит предложить версию с третьим рядом сидений без устаревших решений вроде крепления запасного колеса на задней двери.

Важной особенностью станет наличие двух вариантов классических гидромеханических автоматических коробок передач от разных производителей, что обеспечит покупателям выбор и повысит надёжность эксплуатации. При этом Sollers S9 не будет прямым конкурентом обновлённому УАЗ «Патриот», так как модели разведены по цене и комплектациям для привлечения разной аудитории. Локализация производства также играет ключевую роль — компания планирует достичь 50-процентного уровня, используя российский металл, в частности с Магнитогорского металлургического комбината. Для этого в Ульяновске уже изготавливается штамповая оснастка и строится новая автоматическая линия, запуск которой запланирован на весну 2026 года.

По неофициальной информации, Sollers S9 станет адаптированной версией китайской модели JAC JS9, представленной весной прошлого года. Ожидается, что новинка получит 2,0-литровый бензиновый турбированный двигатель и современную систему полного привода с несколькими режимами для разных дорожных условий. В конце 2024 года Sollers приступил к ходовым испытаниям S9 на полигоне в Китае, а в ближайшее время тестирование продолжится уже в России, что свидетельствует о выходе проекта на завершающую стадию разработки.

Таким образом, Sollers S9 обещает стать значимым событием для российского рынка, сочетая современные технологии, высокий уровень локализации и ориентацию на семейных покупателей, ценящих комфорт, надёжность и просторный салон. Остаётся дождаться официального старта продаж, чтобы оценить новинку в деле.