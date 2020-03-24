24 марта 2020, 10:01
УАЗ «Хантер» оснастили китайской коробкой передач
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Фото: УАЗ
У российских дилеров УАЗа появились бюджетные версии внедорожника «Хантер». Автомобили оснастили 5-ступенчатой механической коробкой передач BAIC. Базовая комплектация «Классик Fleet» подешевела на 15 000 рублей.
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Новая трансмиссия позволила снизить цену УАЗ «Хантер» на 15 000 рублей. Внедорожник в комплектации «Классик Fleet» стоит от 752 000 рублей. Версия «Классик» оснащается корейской коробкой Dymos и стоит от 767 000 рублей. В остальном, оснащение обеих комплектаций идентично.
Механическая коробка передач BAIC хорошо знакома владельцам УАЗов. Ее ставили и на «Хантеры», и на «Буханки», а 6-ступенчатые модификации – на «Патриоты». Последний раз приобрести «Хантер» с МКПП-5 китайской марки можно было пару лет назад. Затем все внедорожники начали оснащать безальтернативной коробкой Dymos.
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Гыыыы... Паджеро внедорожник) ) ) самый что ни на есть паркетник.
Обзор полное фуфло. Где крузак 70й на дизеле? Почему паджерик стал хантерской тачкой, он никогда особой проходимостью и надежностью не отличался? Где нормальный козел уаз и буханка? Я может чего не понимаю, но буханка уж точно не должна была пройти мимо обзора. Вывод : автор просто хайпится или получил ...
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