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24 марта 2020, 10:01

УАЗ «Хантер» оснастили китайской коробкой передач

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Фото: УАЗ
У российских дилеров УАЗа появились бюджетные версии внедорожника «Хантер». Автомобили оснастили 5-ступенчатой механической коробкой передач BAIC. Базовая комплектация «Классик Fleet» подешевела на 15 000 рублей.
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Производство внедорожников «Хантер» с китайской КПП стартовало на Ульяновском автозаводе еще в конце 2019 года, но у дилеров первые экземпляры появились только сейчас, сообщает портал «Автоновости дня». Пятиступенчатая коробка передач BAIC ставится только на базовые версии «Классик Fleet». Остальные внедорожники по-прежнему оснащаются корейской коробкой передач Dymos.

Новая трансмиссия позволила снизить цену УАЗ «Хантер» на 15 000 рублей. Внедорожник в комплектации «Классик Fleet» стоит от 752 000 рублей. Версия «Классик» оснащается корейской коробкой Dymos и стоит от 767 000 рублей. В остальном, оснащение обеих комплектаций идентично.

Механическая коробка передач BAIC хорошо знакома владельцам УАЗов. Ее ставили и на «Хантеры», и на «Буханки», а 6-ступенчатые модификации – на «Патриоты». Последний раз приобрести «Хантер» с МКПП-5 китайской марки можно было пару лет назад. Затем все внедорожники начали оснащать безальтернативной коробкой Dymos.

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Отзывы по теме
Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за миллион
Да, делали-бы уже сразу РЫЖИМИ чтобы ржавчину с завода видно не было, а то у официалов эта проблема к форс мажору относится, мол они неспициально...
LELIK
Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда
Гыыыы... Паджеро внедорожник) ) ) самый что ни на есть паркетник.
Павел
Сезон охоты: ТОП-5 внедорожников для «хантеров»
Обзор полное фуфло. Где крузак 70й на дизеле? Почему паджерик стал хантерской тачкой, он никогда особой проходимостью и надежностью не отличался? Где нормальный козел уаз и буханка? Я может чего не понимаю, но буханка уж точно не должна была пройти мимо обзора. Вывод : автор просто хайпится или получил ...
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УАЗ «Хантер» оснастили китайской коробкой передач
{{material_126461}}Производство внедорожников «Хантер» с китайской КПП стартовало на Ульяновском автозаводе еще в конце 2019 года, но у дилеров первые экземпляры появились только сейчас, сообщает портал «Автоновости дня». Пятиступенчатая коробка передач BAIC ставится только на базовые версии «Классик Fleet». Остальные внедорожники по-прежнему оснащаются корейской коробкой передач Dymos.Новая трансмиссия позволила снизить цену УАЗ «Хантер» на 15 000 рублей. Внедорожник в комплектации «Классик Fleet» стоит от 752 000 рублей. Версия «Классик» оснащается корейской коробкой Dymos и стоит от 767 000 рублей. В остальном, оснащение обеих комплектаций идентично.Механическая коробка передач BAIC хорошо знакома владельцам УАЗов. Ее ставили и на «Хантеры», и на «Буханки», а 6-ступенчатые модификации – на «Патриоты». Последний раз приобрести «Хантер» с МКПП-5 китайской марки можно было пару лет назад. Затем все внедорожники начали оснащать безальтернативной коробкой Dymos.
2020-03-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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