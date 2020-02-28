28 февраля 2020, 13:26
УАЗ «Хантер» станет электрокаром
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Фото: УАЗ
Чешская компания MW Motors, специализирующаяся на производстве премиальных электрокаров, обратила внимание на утилитарный российский внедорожник УАЗ «Хантер». Автомобиль сохранит классический кузов, но получит современную электрическую силовую установку.
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
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Электрический «Хантер» сохранит классические очертания кузова, а также свойственные ему внедорожные качества. Несмотря на замену ДВС электромотором у автомобиля останется полный привод с понижающей передачей. Еще одна интересная особенность – версия с правосторонним расположение руля. Это откроет модели дорогу на рынки с левосторонним движением, в первую очередь – в Великобританию.
Продавать электрический внедорожник будут под именем MWM Spartan. Сборку наладят в Чехии. Продажи в Великобритании и других европейских странах должны начаться до конца 2020 года. А пока внедорожник должен пройти сертификационные испытания.
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Да, делали-бы уже сразу РЫЖИМИ чтобы ржавчину с завода видно не было, а то у официалов эта проблема к форс мажору относится, мол они неспициально...
Гыыыы... Паджеро внедорожник) ) ) самый что ни на есть паркетник.
Обзор полное фуфло. Где крузак 70й на дизеле? Почему паджерик стал хантерской тачкой, он никогда особой проходимостью и надежностью не отличался? Где нормальный козел уаз и буханка? Я может чего не понимаю, но буханка уж точно не должна была пройти мимо обзора. Вывод : автор просто хайпится или получил ...
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