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28 февраля 2020, 13:26

УАЗ «Хантер» станет электрокаром

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Фото: УАЗ
Чешская компания MW Motors, специализирующаяся на производстве премиальных электрокаров, обратила внимание на утилитарный российский внедорожник УАЗ «Хантер». Автомобиль сохранит классический кузов, но получит современную электрическую силовую установку.
УАЗ Хантер станет электрокаром

Фото: УАЗ

УАЗ Хантер станет электрокаром

Фото: УАЗ

УАЗ Хантер станет электрокаром

Фото: УАЗ

УАЗ Хантер станет электрокаром

Фото: УАЗ

УАЗ Хантер станет электрокаром

Фото: УАЗ

УАЗ Хантер станет электрокаром

Фото: УАЗ

УАЗ Хантер станет электрокаром

Фото: УАЗ

УАЗ Хантер станет электрокаром
УАЗ Хантер станет электрокаром
УАЗ Хантер станет электрокаром
УАЗ Хантер станет электрокаром
УАЗ Хантер станет электрокаром
УАЗ Хантер станет электрокаром
УАЗ Хантер станет электрокаром
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Электрический УАЗ «Хантер» уже практически готов к выходу на рынок. В настоящее время автомобиль проходит финальные дорожные испытания. Внедорожник получил мощный электромотор и блок аккумуляторных батарей емкостью от 56 до 90 кВт-ч. Точные динамические характеристики пока не называются. Пресс-служба Ульяновского автозавода лишь сообщает, что автомобилю будут присущи «уверенные динамические свойства и внушительный запас хода».

Электрический «Хантер» сохранит классические очертания кузова, а также свойственные ему внедорожные качества. Несмотря на замену ДВС электромотором у автомобиля останется полный привод с понижающей передачей. Еще одна интересная особенность – версия с правосторонним расположение руля. Это откроет модели дорогу на рынки с левосторонним движением, в первую очередь – в Великобританию.

Продавать электрический внедорожник будут под именем MWM Spartan. Сборку наладят в Чехии. Продажи в Великобритании и других европейских странах должны начаться до конца 2020 года. А пока внедорожник должен пройти сертификационные испытания.

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Отзывы по теме
Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за миллион
Да, делали-бы уже сразу РЫЖИМИ чтобы ржавчину с завода видно не было, а то у официалов эта проблема к форс мажору относится, мол они неспициально...
LELIK
Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда
Гыыыы... Паджеро внедорожник) ) ) самый что ни на есть паркетник.
Павел
Сезон охоты: ТОП-5 внедорожников для «хантеров»
Обзор полное фуфло. Где крузак 70й на дизеле? Почему паджерик стал хантерской тачкой, он никогда особой проходимостью и надежностью не отличался? Где нормальный козел уаз и буханка? Я может чего не понимаю, но буханка уж точно не должна была пройти мимо обзора. Вывод : автор просто хайпится или получил ...
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УАЗ «Хантер» станет электрокаром
{{material_128789}}Электрический УАЗ «Хантер» уже практически готов к выходу на рынок. В настоящее время автомобиль проходит финальные дорожные испытания. Внедорожник получил мощный электромотор и блок аккумуляторных батарей емкостью от 56 до 90 кВт-ч. Точные динамические характеристики пока не называются. Пресс-служба Ульяновского автозавода лишь сообщает, что автомобилю будут присущи «уверенные динамические свойства и внушительный запас хода».Электрический «Хантер» сохранит классические очертания кузова, а также свойственные ему внедорожные качества. Несмотря на замену ДВС электромотором у автомобиля останется полный привод с понижающей передачей. Еще одна интересная особенность – версия с правосторонним расположение руля. Это откроет модели дорогу на рынки с левосторонним движением, в первую очередь – в Великобританию.Продавать электрический внедорожник будут под именем MWM Spartan. Сборку наладят в Чехии. Продажи в Великобритании и других европейских странах должны начаться до конца 2020 года. А пока внедорожник должен пройти сертификационные испытания.
2020-02-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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