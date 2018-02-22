22 февраля 2018, 17:25
УАЗ начал экспорт автомобилей в Коста-Рику
В Коста-Рике открылся первый дилерский центр УАЗ. Первыми на экспорт отправились три модели: UAZ Patriot, UAZ Pickup и UAZ Profi. Ульяновский автозавод первым из российских автопроизводителей начал поставлять автомобили в Коста-Рику.
Согласно контракту, подписанному между Ульяновским автозаводом и костариканской компанией Vehiculos Rusos de Centroamerica S.A., первая партия будет состоять из 50 автомобилей. В 2008 году отечественный автопроизводитель уже поставил в Коста-Рику 30 автомобилей, но тогда контракт не был продлен. Сейчас, по статистике, доля внедорожников и кроссоверов в общем автопарке этой латиноамериканской страны составляет 40 – 45 процентов. Поэтому у УАЗа есть все шансы на успех.
Покупатели в Коста-Рике отдают предпочтение автомобилям в расширенных комплектациях. Специалисты экспортного отдела УАЗа постарались учесть этот нюанс при формировании первой партии машин. В Коста-Рику отправятся дизельные модификации UAZ Patriot и UAZ Pickup в комплектации «Комфорт». Легкие грузовики UAZ Profi будут представлен как в переднеприводной, так и в полноприводной версиях, оснащенные бензиновыми двигателями или газобалонным оборудованием. В перечень оснащения всех автомобилей входит набор систем пассивной и активной безопасности, климатическая установка, аудиосистема и камера заднего вида.
Ульяновский автозавод рассчитывает в будущем поставлять в Центральную Америку не менее 500 – 700 автомобилей ежегодно. В число партнеров помимо Коста-Рики должны войти Гватемала, Панама и Сальвадор.
В настоящее время УАЗы уже поставляются в целый ряд латиноамериканских стран: Боливию, Гаити, Никарагуа, Мексику, Парагвай, Эквадор, Гондурас и на Кубу. В ближайшее время партнерские соглашения будут подписаны с партнерами в Перу и Аргентине. На очереди – Республика Чили.
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Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
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