22 февраля 2018, 17:25

УАЗ начал экспорт автомобилей в Коста-Рику

В Коста-Рике открылся первый дилерский центр УАЗ. Первыми на экспорт отправились три модели: UAZ Patriot, UAZ Pickup и UAZ Profi. Ульяновский автозавод первым из российских автопроизводителей начал поставлять автомобили в Коста-Рику.
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УАЗ начал экспорт автомобилей в Коста-Рику УАЗ
Согласно контракту, подписанному между Ульяновским автозаводом и костариканской компанией Vehiculos Rusos de Centroamerica S.A., первая партия будет состоять из 50 автомобилей. В 2008 году отечественный автопроизводитель уже поставил в Коста-Рику 30 автомобилей, но тогда контракт не был продлен. Сейчас, по статистике, доля внедорожников и кроссоверов в общем автопарке этой латиноамериканской страны составляет 40 – 45 процентов. Поэтому у УАЗа есть все шансы на успех.

Покупатели в Коста-Рике отдают предпочтение автомобилям в расширенных комплектациях. Специалисты экспортного отдела УАЗа постарались учесть этот нюанс при формировании первой партии машин. В Коста-Рику отправятся дизельные модификации UAZ Patriot и UAZ Pickup в комплектации «Комфорт». Легкие грузовики UAZ Profi будут представлен как в переднеприводной, так и в полноприводной версиях, оснащенные бензиновыми двигателями или газобалонным оборудованием. В перечень оснащения всех автомобилей входит набор систем пассивной и активной безопасности, климатическая установка, аудиосистема и камера заднего вида.

Ульяновский автозавод рассчитывает в будущем поставлять в Центральную Америку не менее 500 – 700 автомобилей ежегодно. В число партнеров помимо Коста-Рики должны войти Гватемала, Панама и Сальвадор. 

В настоящее время УАЗы уже поставляются в целый ряд латиноамериканских стран: Боливию, Гаити, Никарагуа, Мексику, Парагвай, Эквадор, Гондурас и на Кубу. В ближайшее время партнерские соглашения будут подписаны с партнерами в Перу и Аргентине. На очереди – Республика Чили.

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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
| Кому: дмитрий Потому что он у вас не герметичный. Вначале напускал воду, потом она замерзла, когда лед убрали опять проявилась не герметичность ввиду чего и начало стрелять. | Кому: dino29 Данный автомобиль уже явно устарел, и я даже не говорю об этих б.у. экземплярах, проблем по которым хватает ...
Петрович
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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УАЗ начал экспорт автомобилей в Коста-Рику
Согласно контракту, подписанному между Ульяновским автозаводом и костариканской компанией Vehiculos Rusos de Centroamerica S.A., первая партия будет состоять из 50 автомобилей. В 2008 году отечественный автопроизводитель уже поставил в Коста-Рику 30 автомобилей, но тогда контракт не был продлен. Сейчас, по статистике, доля внедорожников и кроссоверов в общем автопарке этой латиноамериканской страны составляет 40 – 45 процентов. Поэтому у УАЗа есть все шансы на успех.Покупатели в Коста-Рике отдают предпочтение автомобилям в расширенных комплектациях. Специалисты экспортного отдела УАЗа постарались учесть этот нюанс при формировании первой партии машин. В Коста-Рику отправятся дизельные модификации UAZ Patriot и UAZ Pickup в комплектации «Комфорт». Легкие грузовики UAZ Profi будут представлен как в переднеприводной, так и в полноприводной версиях, оснащенные бензиновыми двигателями или газобалонным оборудованием. В перечень оснащения всех автомобилей входит набор систем пассивной и активной безопасности, климатическая установка, аудиосистема и камера заднего вида.Ульяновский автозавод рассчитывает в будущем поставлять в Центральную Америку не менее 500 – 700 автомобилей ежегодно. В число партнеров помимо Коста-Рики должны войти Гватемала, Панама и Сальвадор. В настоящее время УАЗы уже поставляются в целый ряд латиноамериканских стран: Боливию, Гаити, Никарагуа, Мексику, Парагвай, Эквадор, Гондурас и на Кубу. В ближайшее время партнерские соглашения будут подписаны с партнерами в Перу и Аргентине. На очереди – Республика Чили.
2018-02-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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