18 ноября 2019, 16:14
УАЗ начал испытания 180-сильного турбомотора для «Патриота»
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В 2020 году внедорожник УАЗ «Патриот» получит новый турбированный двигатель мощностью 180 лошадиных сил. Агрегат уже готов и сейчас проходит стендовые испытания.
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Технических подробностей о новом двигателе пока не сообщается. В настоящее время он находится на стендовых испытаниях. По словам господина Ширинова, новый мотор, 223-й с индексацией 002, представляет собой турбированный агрегат, который выдает порядка 180 лошадиных сил. Напомним, в настоящее время «Патриоты» оснащаются 2,7-литровыми «атмосферниками» ZMZ Pro мощностью 135 л.с. (217 Нм) и 150 л.с. (235 Нм).
По окончании всех необходимых испытаний новый турбомотор постараются максимально быстро поставить на конвейер. Произойдет это в 2020 году. Более точные сроки официально не называются. После внедрения 223-го мотора, предприятие сосредоточится на разработке 227-го двигателя.
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