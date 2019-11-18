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18 ноября 2019, 16:14

УАЗ начал испытания 180-сильного турбомотора для «Патриота»

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В 2020 году внедорожник УАЗ «Патриот» получит новый турбированный двигатель мощностью 180 лошадиных сил. Агрегат уже готов и сейчас проходит стендовые испытания.
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Генеральный директор Ульяновского автозавода Адиль Ширинов рассказал в интервью ТАСС о планах внедрения нового двигателя. На серийные автомобили агрегат начнут устанавливать уже в следующем году. Первым его получит внедорожник УАЗ «Патриот». Разработкой  мотора занимались инженеры Заволжского моторного завода. Предприятие вместе с УАЗом входит в группу ПАО «Соллерс».

Технических подробностей о новом двигателе пока не сообщается. В настоящее время он находится на стендовых испытаниях. По словам господина Ширинова, новый мотор, 223-й с индексацией 002, представляет собой турбированный агрегат, который выдает порядка 180 лошадиных сил. Напомним, в настоящее время «Патриоты» оснащаются 2,7-литровыми «атмосферниками» ZMZ Pro мощностью 135 л.с. (217 Нм) и 150 л.с. (235 Нм).

По окончании всех необходимых испытаний новый турбомотор постараются максимально быстро поставить на конвейер. Произойдет это в 2020 году. Более точные сроки официально не называются. После внедрения 223-го мотора, предприятие сосредоточится на разработке 227-го двигателя.

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УАЗ начал испытания 180-сильного турбомотора для «Патриота»
{{material_128075}}Генеральный директор Ульяновского автозавода Адиль Ширинов рассказал в интервью ТАСС о планах внедрения нового двигателя. На серийные автомобили агрегат начнут устанавливать уже в следующем году. Первым его получит внедорожник УАЗ «Патриот». Разработкой  мотора занимались инженеры Заволжского моторного завода. Предприятие вместе с УАЗом входит в группу ПАО «Соллерс».Технических подробностей о новом двигателе пока не сообщается. В настоящее время он находится на стендовых испытаниях. По словам господина Ширинова, новый мотор, 223-й с индексацией 002, представляет собой турбированный агрегат, который выдает порядка 180 лошадиных сил. Напомним, в настоящее время «Патриоты» оснащаются 2,7-литровыми «атмосферниками» ZMZ Pro мощностью 135 л.с. (217 Нм) и 150 л.с. (235 Нм).По окончании всех необходимых испытаний новый турбомотор постараются максимально быстро поставить на конвейер. Произойдет это в 2020 году. Более точные сроки официально не называются. После внедрения 223-го мотора, предприятие сосредоточится на разработке 227-го двигателя.
2019-11-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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