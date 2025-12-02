Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

2 декабря 2025, 13:33

Новое топливо для «Патриота»: зачем УАЗ переходит на бензин с этанолом

Ульяновский автозавод начал тесты нового топлива. Это смесь бензина и спирта. Что это значит для владельцев УАЗ? Потребуется ли доработка моторов? Завод ищет ответы на эти вопросы.

Ульяновский автомобильный завод приступил к важному этапу испытаний своих внедорожников, который может серьезно повлиять на будущее эксплуатации автомобилей марки. Речь идет о тестировании машин на новом для России виде топлива - бензине марки Е10. Этот состав представляет собой смесь традиционного АИ-92 и десятипроцентной добавки биоэтанола, то есть этилового спирта.

Информацию о начале тестов подтвердили на самом предприятии, как сообщает «Российская Газета». Представители УАЗа пояснили, что только практические испытания в реальных условиях могут дать ответ на главный вопрос: готовы ли двигатели ульяновских машин к работе на таком топливе. По итогам тестов будет принято решение о необходимости внесения изменений в конструкцию силовых агрегатов. Если же риски окажутся существенными, завод либо проведет модернизацию, либо разработает четкие рекомендации для нынешних и будущих владельцев автомобилей.

Для многих российских автомобилистов топливо с добавлением спирта может показаться экзотикой, однако в Европе бензин Е10 стал стандартом еще несколько лет назад. Его использование продиктовано экологическими соображениями и стремлением снизить зависимость от ископаемого топлива. Практически все современные автомобили, произведенные для европейского рынка, без проблем работают на такой смеси. Однако для техники более старой конструкции могут возникнуть определенные трудности.

Основная проблема заключается в свойствах самого этанола. Он более агрессивен по отношению к некоторым видам резины и пластика, которые могли использоваться в топливных системах автомобилей прошлых лет. Кроме того, спирт гигроскопичен, то есть способен впитывать влагу из воздуха, что может привести к коррозии элементов топливной системы. Именно поэтому УАЗ, чьи автомобили славятся своей простотой и ремонтопригодностью, решил подойти к вопросу со всей серьезностью. Необходимо убедиться, что топливные шланги, уплотнители и другие компоненты системы выдержат длительное воздействие нового горючего.

Результаты этих испытаний с нетерпением ждут тысячи владельцев «Патриотов», «Хантеров» и легендарных «Буханок». От выводов инженеров будет зависеть, смогут ли они без опасений заправляться новым бензином, если он получит широкое распространение на российских АЗС. Этот шаг УАЗа можно расценивать как подготовку к возможным изменениям в топливных стандартах страны в ближайшие годы.

Упомянутые модели: УАЗ Патриот (от 731 500 Р)
Упомянутые марки: УАЗ
