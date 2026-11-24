В Ульяновске начали выпускать обновленный «УАЗ Патриот Х»: что изменили?

Ульяновский автозавод запустил производство обновленных машин: в линейке есть «Патриот Х» и «Пикап Х»; отдельной моделью в ней стал «Профи Х». Для всех заявлены бензиновый мотор или новый дизель Sollers. Коробка передач теперь шестиступенчатая.

Ульяновский автозавод запустил производство обновленных машин: в линейке есть «Патриот Х» и «Пикап Х»; отдельной моделью в ней стал «Профи Х». Для всех заявлены бензиновый мотор или новый дизель Sollers. Коробка передач теперь шестиступенчатая.

Дизель Sollers 550010 объемом 2,0 литра развивает 136 л.с. и 320 Н·м; максимальный крутящий момент доступен с 1600 об/мин. УАЗ заявляет, что подобные характеристики обеспечивают уверенный старт в городе и ускорение для маневра на трассе. Двигатель выпускают на заводе двигателей группы «Соллерс» в Елабуге. Второй вариант - бензиновый атмосферный ZMZ Pro объемом 2,7 литра, мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Н·м.

Ульяновский автозавод 24 ноября 2026 года начал серийное производство трех модернизированных моделей: «Патриот Х», «Пикап Х» и «Профи Х». Как сообщает пресс-служба УАЗа, обновленные машины получили агрегаты российского производства, а экстерьер и интерьер изменились. «Патриот Х» глубоко модернизирует актуальное поколение. Однако сохранены базовая рамная конструкция и основные особенности полноприводного внедорожника.

Оба двигателя сочетаются с новой шестиступенчатой механической коробкой передач с тросовым управлением. По сравнению с прежней пятиступенчатой механикой обновленная трансмиссия рассчитана на более точное переключение и меньшее усилие на рычаге. Передаточное отношение главной пары составляет 4,11 у дизельных и 4,625 у бензиновых версий.

Полноприводные модификации оснащены электромеханической раздаточной коробкой с поворотным селектором на центральном тоннеле. В салоне изменились рулевое колесо и передняя консоль; пересмотрены также подлокотник с блоком управления климатом. В оснащении заявлены модернизированная мультимедийная система и подогрев передних и задних сидений. Предусмотрен обогрев ветрового стекла и руля, плюс разъемы USB Type-A и Type-C.

Комплекс TCS НАМИ включает антиблокировочную функцию и помощь при старте на подъеме; также предусмотрена противобуксовочная система. Есть электронная имитация блокировки дифференциала. Снаружи обновленные автомобили отличают светодиодная оптика и колесные диски нового дизайна.

Генеральный директор ООО «УАЗ» Ильнур Сахабиев сообщил, что при обновлении стремились сохранить проходимость и выносливость автомобилей, одновременно повысив комфорт в повседневной эксплуатации. Дизельный двигатель для новинок производят на моторном заводе «Соллерс» в Елабуге; серийная сборка автомобилей идет на УАЗе, входящем в группу «Соллерс». Старт продаж обновленной линейки запланирован на 2027 год.