17 ноября 2017, 15:57

«УАЗ» начинает продажи газового «Профи»

Ульяновский автозавод объявляет о старте продаж нового грузового автомобиля «Профи» с газобаллонным оборудованием. Битопливная модификация работает на бензине и газе (пропан-бутан).
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«УАЗ» начинает продажи газового «Профи» УАЗ Профи

УАЗ Профи
Выпускается с 2017 г.
Новый от 649 000 до 699 000 Р
На автомобиле установлено ГБО пятого поколения итальянской фирмы Lovato. Битопливная версия полностью сертифицирована, все оборудование устанавливается на заводском конвейере. При этом на битопливные машины действуют такие же условия гарантии, как и на бензиновый «Профи»: 4 года или 200 000 км.

Главное особенностью новой версии является низкий расход топлива и большая ёмкость газового баллона – 93 литра. Суммарный запас хода составляет более 750 км. В то же время новый двигатель обладает мощностью в 143 л. с., а крутящий момент – 227,5 Нм. Максимальная тяга доступна уже на 2650 оборотах двигателя.

Модификация с ГБО дороже бензинового автомобиля на 40 000 рублей. Напомним, что минимальная цена на новый грузовик в комплектации «Стандарт» составляет 649 000 рублей с учетом скидки 100 000 рублей по программам трейд-ин или утилизации.

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УАЗ «Профи» преодолел пустыню и забрался на Эльбрус
Ну я попробовал его, что сказать новый ЗМЗ чувствуется, мощности как будто и вправду прибавилось, это радует)
Вадим55
По госпрограмме «Своё дело» продан первый УАЗ «Профи»
Приятно видеть, как профи почти сразу приглянулся бизнесманам и бизнесвуманам. Как я и предполагал, очень многие посмотрят в его сторону, а газелька немного подвинется.
Владимир
Начались продажи новинки от «УАЗ»
Всего за 650 там столько плюшек идет, что газельки подвинутся прямо здесь и сейчас. Уже видел парочку профи, выглядят отлично!!
Андрей
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«УАЗ» начинает продажи газового «Профи»
{{model_6349}} На автомобиле установлено ГБО пятого поколения итальянской фирмы Lovato. Битопливная версия полностью сертифицирована, все оборудование устанавливается на заводском конвейере. При этом на битопливные машины действуют такие же условия гарантии, как и на бензиновый «Профи»: 4 года или 200 000 км. Главное особенностью новой версии является низкий расход топлива и большая ёмкость газового баллона – 93 литра. Суммарный запас хода составляет более 750 км. В то же время новый двигатель обладает мощностью в 143 л. с., а крутящий момент – 227,5 Нм. Максимальная тяга доступна уже на 2650 оборотах двигателя.Модификация с ГБО дороже бензинового автомобиля на 40 000 рублей. Напомним, что минимальная цена на новый грузовик в комплектации «Стандарт» составляет 649 000 рублей с учетом скидки 100 000 рублей по программам трейд-ин или утилизации.
2017-11-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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