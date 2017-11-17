17 ноября 2017, 15:57
«УАЗ» начинает продажи газового «Профи»
Ульяновский автозавод объявляет о старте продаж нового грузового автомобиля «Профи» с газобаллонным оборудованием. Битопливная модификация работает на бензине и газе (пропан-бутан).
УАЗ Профи
Выпускается с 2017 г.
Новый от 649 000 до 699 000 Р
Главное особенностью новой версии является низкий расход топлива и большая ёмкость газового баллона – 93 литра. Суммарный запас хода составляет более 750 км. В то же время новый двигатель обладает мощностью в 143 л. с., а крутящий момент – 227,5 Нм. Максимальная тяга доступна уже на 2650 оборотах двигателя.
Модификация с ГБО дороже бензинового автомобиля на 40 000 рублей. Напомним, что минимальная цена на новый грузовик в комплектации «Стандарт» составляет 649 000 рублей с учетом скидки 100 000 рублей по программам трейд-ин или утилизации.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Ну я попробовал его, что сказать новый ЗМЗ чувствуется, мощности как будто и вправду прибавилось, это радует)
Приятно видеть, как профи почти сразу приглянулся бизнесманам и бизнесвуманам. Как я и предполагал, очень многие посмотрят в его сторону, а газелька немного подвинется.
Всего за 650 там столько плюшек идет, что газельки подвинутся прямо здесь и сейчас. Уже видел парочку профи, выглядят отлично!!
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