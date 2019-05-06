6 мая 2019, 07:46

УАЗ напомнил о пикапе «Сталкер»

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Ульяновский автозавод опубликовал фотографии забытой модели – пикапа «Сталкер», получившего заводской индекс УАЗ-2760. Автомобиль дебютировал на Московском автосалоне в 2001 году, но в серию так и не пошел.
УАЗ напомнил о пикапе Сталкер
УАЗ напомнил о пикапе Сталкер
УАЗ напомнил о пикапе Сталкер
УАЗ напомнил о пикапе Сталкер
УАЗ напомнил о пикапе Сталкер
УАЗ напомнил о пикапе Сталкер
УАЗ напомнил о пикапе Сталкер
УАЗ напомнил о пикапе Сталкер
УАЗ напомнил о пикапе Сталкер
УАЗ напомнил о пикапе Сталкер
УАЗ 3162 Симбир
Выпускается с 2000 г.
УАЗ напомнил, каким мог бы стать отечественный автомобиль с кузовом «пикап». Модель «Сталкер» была построена на растянутой платформе УАЗ-3162 «Симбир». Его колесная база достигала 3 000 мм. Длина грузовой платформы составляла 2 190 мм. С учетом специальной надстройки объем полезного пространства возрастал до 5 кубометров, а общая грузоподъемность – до 800 кг.

УАЗ «Сталкер» оснащался перспективным на тот момент турбодизелем ЗМЗ-5143.10 объемом 2,24 литра и мощностью 98 л.с. Агрегат работал в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость пикапа достигала 130 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле находился на уровне 10 литров на «сотню».

Первоначально планировалось, что серийное производство УАЗ-2760 «Сталкер» начнется в 2003 году. Но позднее от этой идеи решили отказаться, сделав ставку на проект «Патриот». Руководство предприятия сочло его более многообещающим. А «Сталкер», построенный в единственном экземпляре, отправился в заводской музей.

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Форум УАЗ 469
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста вот с каким вопросом: выдержат или нет колхозные мосты и 417 двигатель 33 резину? УАЗ 469
NPavel
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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УАЗ напомнил о пикапе «Сталкер»
{{model_no_show_1538}}УАЗ напомнил, каким мог бы стать отечественный автомобиль с кузовом «пикап». Модель «Сталкер» была построена на растянутой платформе УАЗ-3162 «Симбир». Его колесная база достигала 3 000 мм. Длина грузовой платформы составляла 2 190 мм. С учетом специальной надстройки объем полезного пространства возрастал до 5 кубометров, а общая грузоподъемность – до 800 кг.УАЗ «Сталкер» оснащался перспективным на тот момент турбодизелем ЗМЗ-5143.10 объемом 2,24 литра и мощностью 98 л.с. Агрегат работал в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость пикапа достигала 130 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле находился на уровне 10 литров на «сотню».Первоначально планировалось, что серийное производство УАЗ-2760 «Сталкер» начнется в 2003 году. Но позднее от этой идеи решили отказаться, сделав ставку на проект «Патриот». Руководство предприятия сочло его более многообещающим. А «Сталкер», построенный в единственном экземпляре, отправился в заводской музей.
2019-05-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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