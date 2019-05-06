6 мая 2019, 07:46
УАЗ напомнил о пикапе «Сталкер»
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Ульяновский автозавод опубликовал фотографии забытой модели – пикапа «Сталкер», получившего заводской индекс УАЗ-2760. Автомобиль дебютировал на Московском автосалоне в 2001 году, но в серию так и не пошел.
УАЗ 3162 Симбир
Выпускается с 2000 г.
УАЗ «Сталкер» оснащался перспективным на тот момент турбодизелем ЗМЗ-5143.10 объемом 2,24 литра и мощностью 98 л.с. Агрегат работал в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость пикапа достигала 130 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле находился на уровне 10 литров на «сотню».
Первоначально планировалось, что серийное производство УАЗ-2760 «Сталкер» начнется в 2003 году. Но позднее от этой идеи решили отказаться, сделав ставку на проект «Патриот». Руководство предприятия сочло его более многообещающим. А «Сталкер», построенный в единственном экземпляре, отправился в заводской музей.
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