Неожиданный проект: кемпер на базе УАЗ, который так и не увидел свет

13 января 2026, 17:51
УАЗ напомнил о редкой автодаче на базе «Головастика» из 90-х
УАЗ напомнил о редкой автодаче на базе «Головастика» из 90-х
УАЗ вновь обратился к забытым экспериментам прошлого. Вспомнили необычный кемпер на базе «Головастика». Проект был интересным, но не пошел в серию. Почему так случилось - остается загадкой. Вспоминаем детали и атмосферу того времени.
Ульяновский автозавод решил поностальгировать и напомнил о необычном проекте, который мог бы изменить представление о кемперах в России. Речь идет о редкой автодаче, созданной на базе знаменитого УАЗ-3303, в народе известного как «Головастик». Этот опытный автомобиль появился в начале 90-х годов благодаря усилиям Курганского автобусного завода.
В эти годы страна только начала открывать для себя новые формы отдыха и путешествий. Идея создать полноценный дом на колесах на базе утилитарного грузовичка казалась смелой и даже дерзкой. Инженеры не просто установили н раму жилой модуль — они подошли к задаче с фантазией. В конструкции использованы стекла со сдвижными секциями от автобуса КАВЗ-685, что обеспечивает отличную вентиляцию и свет. Высота потолка, полный проход из кабины в жилую часть сделали максимальный комфорт.
Внутри модуль продуман до мелочей: здесь можно было разместить спальные места, небольшой столик и даже мини-кухню. Для начала 90-х это был настоящий прорыв. Однако, несмотря на интересную задумку и вполне рабочий прототип, автодача так и не пошла в массовое производство. Причины до сих пор вызывают споры: кто-то говорит о недостатке финансирования, другие - о слабом спросе на такие машины в то время.
Сегодня УАЗ продолжает удивлять поклонников инновациями и вспоминать проекты, которые остались в истории.
