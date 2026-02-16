УАЗ делает ставку на экспорт: какие страны могут впервые увидеть российские внедорожники

УАЗ наращивает экспорт: новые рынки и амбициозные планы на 2026 год

Вышло исследование: УАЗ завершил 2025 год с экспортом более тысячи автомобилей и уже ведет переговоры о выходе на рынки Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока. Какие модели готовят для зарубежных покупателей, и что изменится для российского автопрома - разбираемся в деталях. Почему именно сейчас эти шаги могут стать решающими для будущего бренда, и какие вызовы ждут впереди - мало кто знает все нюансы.

По итогам 2025 года Ульяновский автомобильный завод сумел отправить за рубеж 1 159 машин, что стало заметным событием для российского автопрома. Как сообщает «АВТОСТАТ», предприятие продолжает активно развивать экспортное направление, несмотря на непростую ситуацию на мировых рынках. В пресс-службе УАЗа отмечают, что сегодня автомобили марки можно встретить не только в странах ближнего зарубежья, таких как Белоруссия, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан, но и в более отдаленных уголках - Монголии, Египте, на Кубе и даже в Гондурасе.

Сейчас компания делает ставку на расширение географии поставок. Ведутся переговоры с потенциальными партнерами из Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока. Представители завода подчеркивают: интерес к российским внедорожникам и пикапам за пределами СНГ растет, а новые рынки могут стать ключевыми для дальнейшего развития бренда. В условиях, когда конкуренция на глобальном уровне усиливается, УАЗ стремится не только сохранить, но и приумножить свои позиции.

Любопытно, что на фоне этих новостей эксперты все чаще обсуждают, как изменится структура российского автомобильного экспорта и импорта в ближайшие годы. Например, в недавнем материале, посвященном динамике ввоза легковых автомобилей в Россию, отмечалось, что в январе 2026 года импорт достиг минимальных значений за год. Подробнее о том, какие бренды удерживают лидерство, а какие теряют позиции, можно узнать в разборе свежих тенденций на рынке.

По информации «АВТОСТАТ», УАЗ не ограничивается только экспортными инициативами. Уже к третьему кварталу 2026 года на российском рынке появятся обновленные версии моделей «Патриот», «Пикап» и «Профи». Новинки получат дизельные двигатели, а также 6-ступенчатую механическую коробку передач. Для любителей бензиновых моторов предусмотрен вариант с агрегатом ZMZ Pro и новой трансмиссией. Эти изменения призваны повысить конкурентоспособность продукции как внутри страны, так и за ее пределами.