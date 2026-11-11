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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

11 ноября 2026, 20:12

УАЗ «Навигатор»: дом на колесах, который не боится бездорожья

УАЗ «Навигатор»: дом на колесах, который не боится бездорожья

Как внедорожник стал домом и решает проблему жилья: оснащение автодома, в котором есть все для жизни — от кровати и кухни до отопления и энергоснабжения

УАЗ «Навигатор»: дом на колесах, который не боится бездорожья

На российском рынке представлен автодом УАЗ Навигатор на базе УАЗ Патриот. Он рассчитан на четверых; в старшей комплектации есть кондиционер, а также стиральная и кофемашина. Модуль весит 2350 кг.

На российском рынке представлен автодом УАЗ Навигатор на базе УАЗ Патриот. Он рассчитан на четверых; в старшей комплектации есть кондиционер, а также стиральная и кофемашина. Модуль весит 2350 кг.

Когда речь заходит о домах на колесах, воображение обычно рисует огромные белые фургоны, привязанные к асфальту и кемпингам с электричеством. УАЗ «Навигатор» ломает этот стереотип. Это первый серийный российский автодом, построенный на базе легендарного «Патриота», и его главная идея проста: зачем ехать туда, где заканчиваются дороги, если можно жить прямо там, где они закончились.

Внедорожник, который стал домом

В основе «Навигатора» лежит проверенное шасси УАЗ «Патриот» с полным приводом и высоким дорожным просветом. Это не просто маркетинговый ход. В отличие от большинства европейских кемперов, которые буксуют на первой же грунтовке, «Навигатор» способен буксировать жилой модуль массой 2350 кг по настоящему бездорожью. Габариты машины внушительные: 5400 мм в длину, 2100 мм в ширину и 3100 мм в высоту. Этого хватило, чтобы организовать внутри полноценное жилое пространство для четырех человек.

УАЗ «Навигатор»: дом на колесах, который не боится бездорожья
Фото: autocamper.pro

Что внутри: автономность как философия

Производитель — коломенская компания «Автокемперпром» — сделал ставку на полную независимость от инфраструктуры. Уже в базовой комплектации «Стандарт» есть все, чтобы неделю не искать розетку и водопровод: автономный отопитель, дизельный бойлер, индукционная плита, холодильник на 95 литров и душевая кабина с биотуалетом. Энергосистема включает две гелевые батареи по 100 А·ч и солнечные панели мощностью 600 Вт, что позволяет поддерживать заряд даже в пасмурную погоду.

Спальных мест два: основное над кабиной размером 1900×1400 мм и дополнительное в обеденной зоне — 1850×1000 мм. Для кухни предусмотрен запас чистой воды до 200 литров и бак для серой воды. Все это работает от российских компонентов, что в текущих условиях означает одно: запчасти и сервис найдутся в любом райцентре, а не только у профильного дилера.

УАЗ «Навигатор»: дом на колесах, который не боится бездорожья
Фото: autocamper.pro

Три версии: от необходимого до избыточного

Линейка комплектаций построена логично. «Стандарт» — это база для автономных путешествий, где есть все необходимое для жизни вдали от цивилизации. «Оптима» добавляет комфорт для стоянок: фаркоп, второй отопитель, маркизу, рейлинги с лестницей, телевизор и портативную электростанцию. Топовая версия «Люкс» — для тех, кто не готов отказываться от бытовых привычек даже в тайге: здесь появляются стиральная машина и кофемашина.

Кому это нужно

«Навигатор» — не замена классическому каравану. Это инструмент для другого сценария. Если ваш маршрут заканчивается асфальтом и вы планируете ночевать в кемпингах с подключением к сети, автодом на базе «Патриота» — избыточное решение. Но если вы хотите доехать до Байкала с ночевками на диких берегах, если вам нужна машина, которая не спасует перед бродом или размытой грунтовкой, и при этом позволит утром принять душ и сварить кофе — это именно тот вариант.

Цена вопроса — от 5 345 000 рублей за базовую версию. Для полноприводного дома на колесах с полной автономией и отечественной компонентной базой это конкурентная цифра, особенно на фоне импортных аналогов, которые либо стоят значительно дороже, либо не обладают такой проходимостью. УАЗ «Навигатор» честно занимает свою нишу: он не пытается быть люксовым отелем на колесах, но и не притворяется суровым экспедиционником без удобств. Это практичный компромисс для тех, кто ценит свободу передвижения больше, чем паркетный лоск.

Упомянутые марки: УАЗ
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