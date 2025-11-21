Автодом для четверых с отечественными технологиями – комфорт и автономность в любой точке страны

21 ноября 2025, 13:58
УАЗ Навигатор: новый автодом для путешествий и экспедиций на базе Патриота
УАЗ Навигатор открывает новые горизонты для автотуризма. Внутри – максимум удобств и современные решения. Три комплектации на выбор. Узнайте, чем удивит первый серийный автодом на базе Патриота.
На российском рынке появился уникальный автодом, созданный на базе популярного внедорожника. Новинка рассчитана на четверых и полностью собрана из отечественных компонентов. Благодаря полному приводу и продуманной конструкции, этот дом на колесах способен преодолевать сложные маршруты и обеспечивать комфорт в любых условиях.
В основе лежит шасси УАЗ Патриот, что гарантирует проходимость и надежность. Габариты автомобиля составляют 5400 мм в длину, 2100 мм в ширину и 3100 мм в высоту. Внутри предусмотрено четыре сидячих и столько же спальных мест, что делает его отличным выбором для семейных путешествий или экспедиций небольшой командой.
Покупателям доступны три варианта оснащения. Базовая версия «Стандарт» включает автономный отопитель, дизельный бойлер, вместительные баки для воды, индукционную плиту, холодильник, душевую с биотуалетом, солнечные панели и гелевые аккумуляторы. Для удобства добавлены камера заднего вида и парктроники.
Комплектация «Оптима» расширяет возможности: появляется фаркоп, дополнительный отопитель, маркиза, рейлинги с лестницей, защита бампера, телевизор, портативная электростанция и кондиционер. В топовой версии «Люкс» добавлены стиральная машина, кофемашина и дополнительные светодиодные фонари.
Технические характеристики впечатляют: масса модуля – 2350 кг, размеры спальных мест – 1900х1400 и 1850х1000 мм, отдельный санузел с душем, холодильник на 95 литров, индукционная плита, два аккумулятора по 100 А*ч и дополнительная литиевая батарея, солнечные панели мощностью 600 Вт, электрический бойлер, велодержатель, трехметровая маркиза, а также множество опций для повышения комфорта и автономности.
Автодом УАЗ Навигатор сочетает в себе черты классического дома на колесах и экспедиционного автомобиля. Он подойдет тем, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать удобством даже вдали от цивилизации. Для получения подробной информации и консультации производитель приглашает связаться по указанным контактам.
