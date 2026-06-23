Хоть в отпуск, хоть на дачу: Автодом для четверых с отечественными технологиями – комфорт и автономность в любой точке страны

23 июня 2026, 10:29
УАЗ Навигатор: новый автодом на базе Патриота для российских дорог и климата
УАЗ Навигатор: новый автодом на базе Патриота для российских дорог и климата
УАЗ Навигатор - первый автодом на базе Патриота, рассчитанный на четверых, с акцентом на автономность и российские комплектующие. Модель предлагает три варианта оснащения и может изменить подход к автопутешествиям по стране.
Появление УАЗ «Навигатор» на рынке — заметное событие для всех, кто стремится к развитию автотуризма в России. Это первый серийный автодом, созданный на базе внедорожника УАЗ «Патриот». Он отличается повышенной проходимостью, автономностью и современным оснащением. В условиях, когда спрос на независимые путешествия в стране стабильно растёт, подобная новинка выглядит своевременной и востребованной.
В основе «Навигатора» — проверенный каркас «Патриота», который обеспечивает не только надёжность, но и уверенное преодоление сложных маршрутов. Габариты впечатляют: длина — 5,4 метра, ширина — 2,1 метра, высота — 3,1 метра. Внутри предусмотрены четыре полноценных спальных места, что делает автодом подходящим для семейных поездок и небольших экспедиций. Все ключевые элементы — от отопителя до электроники — российского производства, что особенно важно для тех, кто не хочет зависеть от импортных комплектующих.
Покупателям доступны три комплектации. Уже в версии «Стандарт» есть всё необходимое для автономных поездок: автономный обогреватель, дизельный бойлер, вместительные баки для воды, индукционная плита, холодильник, душевой биотуалет, солнечные панели и аккумуляторы. Для удобства добавлены камера заднего вида и парктроники, которые облегчают маневрирование крупногабаритного автомобиля.
Комплектация «Оптима» расширяет возможности: здесь есть фаркоп, дополнительный обогреватель, маркиза, рейлинги с порогом, защитный бампер, телевизор, портативная электростанция и кондиционер. В топовой версии «Люкс» добавлены стиральная машина, кофемашина и дополнительные светодиодные фонари, превращающие автодом в настоящий мобильный дом с максимальным уровнем комфорта.
Технические характеристики заслуживают отдельного внимания. Масса модуля — 2350 кг. Размеры спальных мест — 1900×1400 мм и 1850×1000 мм. Отдельный санузел с душем, холодильник на 95 литров, индукционная плита, два аккумулятора по 100 А·ч, дополнительная литиевая батарея, солнечная панель мощностью 600 Вт, бойлер, велодержатель, трёхметровая маркиза и множество других опций. Всё это позволяет не только отправляться в длительные поездки вдали от цивилизации, но и делать это с привычным уровнем комфорта.
УАЗ «Навигатор» — это не просто дом на колёсах, а полноценный экспедиционный автомобиль, способный работать в суровых условиях российского климата. Он рассчитан на тех, кто не готов идти на компромисс между свободой передвижения и комфортом. Подобный подход может стать новым стандартом для отечественного автотуризма, особенно сейчас, когда растёт спрос на независимые и автономные решения.
Производитель заявляет, что все детали и системы адаптированы к указанным условиям, а это значит: владелец может рассчитывать на простое обслуживание и доступность запасных частей. Чтобы оценить инновационность новинки, стоит отметить: в России до сих пор не было серийных автодомов такого класса на базе отечественных внедорожников. УАЗ «Навигатор» может стать отправной точкой для развития рынка домов на колёсах, а также повысить интерес к путешествиям по стране.
Спрос на такие автомобили в последние годы стабильно растёт, а российская промышленность начинает активнее конкурировать с зарубежными аналогами. Особенно интересно сравнить подход к созданию универсальных автомобилей для путешествий — например, как это реализовано европейскими брендами, о чём подробно рассказывалось в материале об универсалах и внедорожника на примере Audi A6 Allroad и Q7 .
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