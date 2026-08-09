Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

9 августа 2026, 08:46

УАЗ Навигатор: новый российский автодом для сложных маршрутов и автономных поездок

УАЗ Навигатор: новый российский автодом для сложных маршрутов и автономных поездок

Все о новом автодоме УАЗ Навигатор: комплектации, возможности и оснащение для путешествий и экспедиций

УАЗ Навигатор: новый российский автодом для сложных маршрутов и автономных поездок

УАЗ Навигатор - первый отечественный автодом на базе внедорожника, рассчитанный на четыре человека. Модель сочетает проходимость, автономность и комфорт, что делает ее актуальной для российских дорог и климата. Почему этот автодом может изменить рынок автотуризма - в нашем материале.

УАЗ Навигатор - первый отечественный автодом на базе внедорожника, рассчитанный на четыре человека. Модель сочетает проходимость, автономность и комфорт, что делает ее актуальной для российских дорог и климата. Почему этот автодом может изменить рынок автотуризма - в нашем материале.

Появление УАЗ Навигатор на российском рынке - событие, которое может изменить представление о путешествиях на колесах по стране. Это первый серийный автодом, созданный на базе внедорожника УАЗ Патриот, рассчитанный на четырех человек и использующий три варианта комплектации. Такой подход позволяет совместить проходимость, автономность и комфорт, что особенно важно для российских дорог и климата.

В основе Навигатора лежит прочный каркас УАЗ Патриот, что обеспечивает не только надежность, но и отличную проходимость на сложных маршрутах. Габариты впечатляют: длина 5,4 метра, ширина 2,1 метра, высота 3,1 метра. Внутри предусмотрены четыре полноценных рабочих и спальных места, что делает этот автодом подходящим как для семейных мероприятий, так и для экспедиций небольшой команды. Все ключевые элементы - от отопителя до электроники - российского производства, что важно для тех, кто ценит независимость от импортных комплектующих и простоту обслуживания.

Покупатели обращаются к трем комплектациям. Уже в рассмотренной версии «Стандарт» есть все необходимое для автономных путешествий: автономный обогреватель, дизельный бойлер, большие баки для воды, индукционная плита, холодильник, душевая с биотуалетом, солнечные панели и аккумуляторы. Для удобства добавлена камера заднего вида и парктроники.

Комплектация «Оптима» расширяет возможности: здесь дополнительный обогреватель, маркиза, рейлинги с порогом, защитный бампер, телевизор, портативная электростанция и кондиционер. В топовой версии «Люкс» добавлены такие элементы, как стиральная машина, кофемашина и дополнительные светодиодные фонари, которые превращают автодом в настоящий мобильный дом с максимальным уровнем комфорта.

Фото: autocamper.pro

Технические параметры УАЗ Навигатор заслуживают особого внимания. Масса модуля составляет 2350 кг, размеры спальных мест - 1900х1400 и 1850х1000 мм, отдельный санузел с душем, холодильник на 95 литров, индукционная плита, два аккумулятора по 100 Ач и дополнительная литиевая батарея, солнечные панели мощностью 600 Вт, бойлер, велодержатель, трехметровая маркиза и множество других опций. Все это позволяет не только путешествовать вдали от цивилизации, но и делать это с привычным уровнем комфорта, не жертвуя автономностью.

Производитель заботится о том, чтобы все детали и системы были адаптированы к реальным реалиям, а значит, владелец может рассчитывать на простое обслуживание и доступность запчастей. Такой подход особенно важен для тех, кто планирует длительные поездки в отдаленные регионы страны. На фоне растущего интереса к мобильным домам и экспедиционным автомобилям, УАЗ Навигатор выглядит как своевременный ответ на запросы рынка.

Отечественные автодома все чаще конкурируют с зарубежными аналогами не только по цене, но и по возможностям оснащения. Например, в обзоре обновленной Лады Весты рассмотрены плюсы и минусы российских моделей в современных условиях . УАЗ Навигатор, судя по комплектации и техническим решениям, позволяет задать новый стандарт для сегмента.

УАЗ Навигатор рассчитан на тех, кто не готов идти на компромисс между свободой передвижения и комфортом. В условиях, когда спрос на независимые и автономные решения только растет, такой автодом может стать важным для путешествий по России, особенно в регионах со сложными дорогами и суровым климатом. Важно, что все ключевые системы - российское производство, что ограничивает сервис и снижает зависимость от импортных комплектующих. Это может стать решающим фактором для многих автотуристов.

Упомянутые марки: УАЗ
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