Все о новом автодоме УАЗ Навигатор: комплектации, оснащение и возможности для путешествий и экспедиций

УАЗ Навигатор: первый серийный автодом на базе Патриота для российских дорог

УАЗ Навигатор - свежий взгляд на автотуризм: отечественный автодом на базе Патриота, рассчитанный на четверых, с тремя комплектациями и современным оснащением. Почему он может изменить подход к путешествиям - в нашем материале.

УАЗ Навигатор - свежий взгляд на автотуризм: отечественный автодом на базе Патриота, рассчитанный на четверых, с тремя комплектациями и современным оснащением. Почему он может изменить подход к путешествиям - в нашем материале.

Появление УАЗ Навигатор на рынке - событие, которое может заметно повлиять на развитие автотуризма в России. Это первый серийный автодом, созданный на базе хорошо знакомого внедорожника УАЗ Патриот, и он сразу отличается сочетанием проходимости, автономности и комфорта. В условиях, когда спрос на мобильные дома и экспедиционные автомобили только растет, такой продукт становится особенно актуальным.

Фото: autocamper.pro

В основе Навигатора лежит каркас Патриота, что обеспечивает не только надежность, но и отличную проходимость на сложных маршрутах. Габариты впечатляют: длина 5,4 метра, ширина 2,1 метра, высота 3,1 метра. Внутри - четыре полноценных сидячих и спальных места, что делает этот автодом подходящим как для семейных мероприятий, так и для экспедиций небольшой команды. Все ключевые элементы - от отопителя до электроники - отечественного производства, что важно для тех, кто ценит независимость от импортных комплектующих.

Покупатели предложены три комплектации. Базовая версия «Стандарт» уже включает в себя все необходимое для автономных путешествий: автономный обогреватель, дизельный бойлер, большие баки для воды, индукционную плиту, холодильник, душевую с биотуалетом, солнечные панели и аккумуляторы. Для удобства добавлены камера заднего вида и парктроники, которые способствуют маневрированию габаритного автомобиля.

Фото: autocamper.pro

Комплектация «Оптима» расширяет возможности: здесь фаркоп, дополнительный обогреватель, маркиза, рейлинги с порогом, защитный бампер, телевизор, портативная электростанция и кондиционер. В топовой версии «Люкс» добавлены такие элементы, как стиральная машина, кофемашина и дополнительные светодиодные фонари, которые превращают автодом в настоящий мобильный дом с максимальным уровнем комфорта.

Технические характеристики также заслуживают внимания. Масса модуля - 2350 кг, размеры спальных мест - 1900х1400 и 1850х1000 мм, отдельный санузел с душем, холодильник объемом 95 литров, индукционная плита, два аккумулятора по 100 Ач и дополнительная литиевая батарея, солнечные панели мощностью 600 Вт, бойлер, велодержатель, трехметровая маркиза и множество опций. Все это позволяет не только путешествовать вдали от цивилизации, но и делать это с привычным уровнем комфорта.

УАЗ Навигатор — это не просто дом на колесах, это полноценный экспедиционный автомобиль, который может выдерживать суровые условия российского климата. Он рассчитан на тех, кто не готов идти на компромисс между свободой передвижения и комфортом. Подобный подход может стать новым стандартом для отечественного автотуризма, особенно в условиях, когда спрос на независимые и автономные решения только растет.

Производитель считает, что все детали и системы адаптированы к российским реалиям, а это значит, что держатель может рассчитывать на простое обслуживание и доступность запчастей.