Хоть в отпуск, хоть на дачу: Автодом для четверых с отечественными технологиями – комфорт и автономность в любой точке страны

23 мая 2026, 20:50
УАЗ Навигатор: первый серийный автодом на базе Патриота для российских дорог
УАЗ Навигатор - первый отечественный автодом на базе Патриота, рассчитанный на четверых, с тремя комплектациями и акцентом на автономность. Новинка может изменить подход к путешествиям по России, предлагая сочетание проходимости и комфорта именно тогда, когда спрос на такие решения растет.
Появление УАЗ «Навигатор» на рынке — событие, которое может изменить представление о путешествиях на колёсах в России. Это первый серийный автодом, созданный на базе популярного внедорожника УАЗ «Патриот». Он сразу отличается сочетанием высокой проходимости, автономности и современной комплектации. В условиях, когда интерес к автотуризму и независимым поездкам по стране только растёт, такой продукт становится особенно актуальным.
В основе «Навигатора» — проверенный каркас «Патриота», который обеспечивает не только надёжность, но и уверенное преодоление сложных маршрутов. Габариты впечатляют: длина — 5,4 метра, ширина — 2,1 метра, высота — 3,1 метра. Внутри предусмотрены четыре полноценных спальных места, что делает автодом подходящим для семейных путешествий, а также для небольших экспедиций. Все ключевые элементы — от отопителя до электроники — российского производства, что важно для тех, кто не хочет зависеть от импортных комплектующих.
Покупателям доступны три комплектации. Уже в версии «Стандарт» есть всё необходимое для автономных поездок: автономный обогреватель, дизельный бойлер, вместительные баки для воды, индукционная плита, холодильник, душевой биотуалет, солнечные панели и аккумуляторы. Для удобства добавлены камера заднего вида и парктроники, которые облегчают маневрирование крупногабаритного автомобиля. Комплектация «Оптима» расширяет возможности: здесь есть фаркоп, дополнительный обогреватель, маркиза, рейлинги с порогом, защитный бампер, телевизор, портативная электростанция и кондиционер. В топовой версии «Люкс» добавлены такие элементы, как стиральная машина, кофемашина и дополнительные светодиодные фонари, превращающие автодом в настоящий мобильный дом с максимальным уровнем комфорта.
Технические характеристики заслуживают отдельного внимания. Масса модуля — 2350 кг. Размеры спальных мест — 1900×1400 мм и 1850×1000 мм. Отдельный санузел с душем, холодильник на 95 литров, индукционная плита, два аккумулятора по 100 Ач, дополнительная литиевая батарея, аккумуляторная панель мощностью 600 Вт, бойлер, велодержатель, трёхметровая маркиза и множество опций. Всё это позволяет не только отправляться в длительные поездки вдали от цивилизации, но и делать это с привычным уровнем комфорта.
УАЗ «Навигатор» — это не просто дом на колёсах, а полноценный экспедиционный автомобиль, способный работать в суровых условиях российского климата. Он рассчитан на тех, кто не готов идти на компромисс между свободой передвижения и комфортом. Подобный подход может стать новым стандартом для отечественного автотуризма, особенно сейчас, когда растёт спрос на независимые и автономные решения. Производитель учитывает, что все детали и системы адаптированы к указанным условиям, а это означает: владелец может рассчитывать на простое обслуживание и доступность запасных частей.
Для понимания инновационности новинки стоит отметить: в России до сих пор не было серийных автодомов такого класса на базе отечественных внедорожников. УАЗ «Навигатор» может стать отправной точкой для развития рынка домов на колёсах, а также повысить интерес к путешествиям по стране. Судя по данным, спрос на такие автомобили в последние годы стабильно растёт, российские производители начинают активнее конкурировать с зарубежными аналогами. Важно, что «Навигатор» ориентирован именно на российские реалии — от климата до доступности обслуживания и ремонта.
