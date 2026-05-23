Хоть в отпуск, хоть на дачу: Автодом для четверых с отечественными технологиями – комфорт и автономность в любой точке страны

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 мая 2026, 20:50

УАЗ Навигатор: первый серийный автодом на базе Патриота для российских дорог

УАЗ Навигатор: первый серийный автодом на базе Патриота для российских дорог

Хоть в отпуск, хоть на дачу: Автодом для четверых с отечественными технологиями – комфорт и автономность в любой точке страны

УАЗ Навигатор: первый серийный автодом на базе Патриота для российских дорог

УАЗ Навигатор - первый отечественный автодом на базе Патриота, рассчитанный на четверых, с тремя комплектациями и акцентом на автономность. Новинка может изменить подход к путешествиям по России, предлагая сочетание проходимости и комфорта именно тогда, когда спрос на такие решения растет.

УАЗ Навигатор - первый отечественный автодом на базе Патриота, рассчитанный на четверых, с тремя комплектациями и акцентом на автономность. Новинка может изменить подход к путешествиям по России, предлагая сочетание проходимости и комфорта именно тогда, когда спрос на такие решения растет.

Появление УАЗ «Навигатор» на рынке — событие, которое может изменить представление о путешествиях на колёсах в России. Это первый серийный автодом, созданный на базе популярного внедорожника УАЗ «Патриот». Он сразу отличается сочетанием высокой проходимости, автономности и современной комплектации. В условиях, когда интерес к автотуризму и независимым поездкам по стране только растёт, такой продукт становится особенно актуальным.

В основе «Навигатора» — проверенный каркас «Патриота», который обеспечивает не только надёжность, но и уверенное преодоление сложных маршрутов. Габариты впечатляют: длина — 5,4 метра, ширина — 2,1 метра, высота — 3,1 метра. Внутри предусмотрены четыре полноценных спальных места, что делает автодом подходящим для семейных путешествий, а также для небольших экспедиций. Все ключевые элементы — от отопителя до электроники — российского производства, что важно для тех, кто не хочет зависеть от импортных комплектующих.

Фото: autocamper.pro

Покупателям доступны три комплектации. Уже в версии «Стандарт» есть всё необходимое для автономных поездок: автономный обогреватель, дизельный бойлер, вместительные баки для воды, индукционная плита, холодильник, душевой биотуалет, солнечные панели и аккумуляторы. Для удобства добавлены камера заднего вида и парктроники, которые облегчают маневрирование крупногабаритного автомобиля. Комплектация «Оптима» расширяет возможности: здесь есть фаркоп, дополнительный обогреватель, маркиза, рейлинги с порогом, защитный бампер, телевизор, портативная электростанция и кондиционер. В топовой версии «Люкс» добавлены такие элементы, как стиральная машина, кофемашина и дополнительные светодиодные фонари, превращающие автодом в настоящий мобильный дом с максимальным уровнем комфорта.

Технические характеристики заслуживают отдельного внимания. Масса модуля — 2350 кг. Размеры спальных мест — 1900×1400 мм и 1850×1000 мм. Отдельный санузел с душем, холодильник на 95 литров, индукционная плита, два аккумулятора по 100 Ач, дополнительная литиевая батарея, аккумуляторная панель мощностью 600 Вт, бойлер, велодержатель, трёхметровая маркиза и множество опций. Всё это позволяет не только отправляться в длительные поездки вдали от цивилизации, но и делать это с привычным уровнем комфорта.

УАЗ «Навигатор» — это не просто дом на колёсах, а полноценный экспедиционный автомобиль, способный работать в суровых условиях российского климата. Он рассчитан на тех, кто не готов идти на компромисс между свободой передвижения и комфортом. Подобный подход может стать новым стандартом для отечественного автотуризма, особенно сейчас, когда растёт спрос на независимые и автономные решения. Производитель учитывает, что все детали и системы адаптированы к указанным условиям, а это означает: владелец может рассчитывать на простое обслуживание и доступность запасных частей.

Для понимания инновационности новинки стоит отметить: в России до сих пор не было серийных автодомов такого класса на базе отечественных внедорожников. УАЗ «Навигатор» может стать отправной точкой для развития рынка домов на колёсах, а также повысить интерес к путешествиям по стране. Судя по данным, спрос на такие автомобили в последние годы стабильно растёт, российские производители начинают активнее конкурировать с зарубежными аналогами. Важно, что «Навигатор» ориентирован именно на российские реалии — от климата до доступности обслуживания и ремонта.

Упомянутые марки: УАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы UAZ

Похожие материалы UAZ

Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Новый премиальный кроссовер GAC S9 готов к запуску в России: первые подробности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Смоленск Калужская область Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться