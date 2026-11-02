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Автор: Мария Степанова

2 ноября 2026, 05:52

Больше, чем внедорожник: как УАЗ Патриот превратился в дом на колесах для четверых

Больше, чем внедорожник: как УАЗ Патриот превратился в дом на колесах для четверых

Больше автономности, чем ожидаешь: как УАЗ Навигатор обеспечивает комфорт там, где нет цивилизации

Больше, чем внедорожник: как УАЗ Патриот превратился в дом на колесах для четверых

Автодом УАЗ Навигатор построен на базе Патриота и получил полный привод. В салоне предусмотрены четыре сидячих и четыре спальных места. В оснащении заявлены автономный обогреватель и душевая с биотуалетом, предусмотрены солнечные панели, а в старших версиях добавлены бытовая техника и кондиционер.

Автодом УАЗ Навигатор построен на базе Патриота и получил полный привод. В салоне предусмотрены четыре сидячих и четыре спальных места. В оснащении заявлены автономный обогреватель и душевая с биотуалетом, предусмотрены солнечные панели, а в старших версиях добавлены бытовая техника и кондиционер.

На российском рынке появился уникальный автодом «УАЗ Навигатор», созданный на базе популярного внедорожника УАЗ Патриот. Новинка рассчитана на четверых человек и полностью собрана из отечественных компонентов. Благодаря полному приводу и продуманной конструкции этот дом на колесах способен преодолевать сложные маршруты и обеспечивать комфорт в любых условиях.

Фото: autocamper.pro

В основе лежит шасси УАЗ Патриот, что гарантирует проходимость и надежность. Габариты автомобиля составляют 5400 мм в длину, 2100 мм в ширину и 3100 мм в высоту. В салоне предусмотрены четыре сидячих и четыре спальных места, что делает его отличным выбором для семейных путешествий или экспедиций небольшой командой. Размеры спальных мест — 1900×1400 и 1850×1000 мм. Масса жилого модуля составляет 2350 кг. 

Покупателям доступны три варианта оснащения. Базовая версия «Стандарт» включает автономный отопитель, дизельный бойлер, вместительные баки для воды, индукционную плиту, холодильник на 95 литров, отдельный санузел с душем и биотуалетом, солнечные панели мощностью 600 Вт, два гелевых аккумулятора по 100 А·ч каждый и дополнительную литиевую батарею. Для удобства добавлены камера заднего вида и парктроники. 

Фото: autocamper.pro

Комплектация «Оптима» расширяет возможности: появляется фаркоп, дополнительный отопитель, маркиза, рейлинги с лестницей, защита бампера, телевизор, портативная электростанция и кондиционер.

В топовой версии «Люкс» добавлены стиральная машина, кофемашина и дополнительные светодиодные фонари. Среди перечисленных элементов также есть велодержатель и трехметровая маркиза.

Технические характеристики впечатляют: отдельный санузел с душем, холодильник на 95 литров, индукционная плита, два аккумулятора по 100 А·ч и дополнительная литиевая батарея, солнечные панели мощностью 600 Вт, электрический бойлер, велодержатель, трехметровая маркиза, а также множество опций для повышения комфорта и автономности.

Автодом УАЗ Навигатор сочетает в себе черты классического дома на колесах и экспедиционного автомобиля. Он подойдет тем, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать удобством даже вдали от цивилизации. Для установки вне оборудованных стоянок важны заявленные полный привод и автономное оснащение, однако масса модулей и неоднозначные размеры требуют внимания при выборе автомобиля. 

Упомянутые марки: УАЗ
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