Почему автодом на базе УАЗ Патриот вмещает больше, чем кажется: как устроен жилой модуль, какие системы в него заложены и что стоит за тремя комплектациями

Что скрывает дом на колесах от УАЗа: четыре спальных места и солнечные панели

На фоне бума автодомов УАЗ выпустил полноценный жилой модуль на базе Патриот с полным приводом. Габариты — 5400×2100×3100 мм, внутри четыре спальных места, санузел с душем, холодильник на 95 л и индукционная плита.

На фоне бума автодомов УАЗ выпустил полноценный жилой модуль на базе Патриот с полным приводом. Габариты — 5400×2100×3100 мм, внутри четыре спальных места, санузел с душем, холодильник на 95 л и индукционная плита.

В последние годы автодома переживают настоящий бум популярности: все больше путешественников отказываются от гостиниц в пользу мобильности и свободы передвижения. На фоне этого тренда УАЗ представил модель, построенную на базе легендарного Патриот с полным приводом — и это не просто переоборудованный фургон, а полноценный дом на колесах.

Длина автодома составляет 5400 мм. При ширине 2100 мм его высота достигает 3100 мм. В основе модели лежит УАЗ Патриот с полным приводом.

Фото: autocamper.pro

В жилом модуле оборудованы четыре сидячих места и четыре спальных места. Предусмотрен отдельный санузел с душем, холодильник рассчитан на 95 литров. Для приготовления пищи установлена ​​индукционная плита. Электросистема включает два аккумулятора емкостью по 100 А·ч. К ним добавлена ​​литиевая батарея, на крышке установлены солнечные панели мощностью 600 Вт.

Начальное исполнение «Стандарт» включает автономный обогреватель и дизельный котел. Для воды предусмотрены баки. В перечень также входят холодильник и душевая с биотуалетом. На крыше установлены солнечные панели, питающие гелевые аккумуляторы. Для маневрирования предусмотрены камера заднего вида и парктроники.

Фото: autocamper.pro

В «Оптиме» к базовому оборудованию добавлены фаркоп и дополнительный обогреватель. Комплектация дополнена маркизой. Рейлинги оборудованы ступеньками, бампером и дополнительной накладкой. В салоне предусмотрены телевизор и кондиционер. Для автономного электропитания есть портативная электростанция.

Версия «Люкс» дополнительно включает стиральную машину и кофемашину. В ее оснащение включены дополнительные светодиодные фонари.

Масса жилого модуля составляет 2350 кг. Размеры спальных зон составляют 1900×1400 и 1850×1000 мм. Для перевозки велосипедов предусмотрен багажник. Трехметровая марка обеспечивает возможность организовать место для отдыха на свежем воздухе.

О других видах транспорта стоит вспомнить на фоне испытания новых пассажирских вагонов габарита Т, которые проходят на маршруте между Москвой и Петербургом. УАЗ Навигатор же рассчитан на автономный формат путешествий. Комплектации различаются набором бытового оборудования.

Все элементы автодома изготовлены из зарубежных комплектующих. Производитель позиционирует модель как вариант для длительных поездок вдали от цивилизации.