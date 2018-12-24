24 декабря 2018, 17:49

УАЗ назвал сроки появления АКПП у «Патриота»

  • 165
  • 0
Ульяновский автозавод назвал новую дату выхода на рынок «Патриота» с автоматической коробкой передач. Ранее ожидалось, что внедорожник с «автоматом» появится весной, сейчас срок сдвинули на осень.
^
УАЗ назвал сроки появления АКПП у «Патриота» УАЗ Патриот
Ранее мы писали
Пресс-служба Ульяновского автозавода выступила в Сети с заявлением: «В последнее время ходит много слухов ...
Читать далее
Версия «Патриота» с автоматической коробкой – самая спорная и самая ожидаемая новинка Ульяновского автозавода. Поклонники модель разделились на два лагеря. Одни говорят, что в 90% случаев «Патриот» ездит по обычным дорогам, поэтому «автомат» сделал бы вождение более комфортным. Пуристы настаивают на том, что надо оставить честный, простой и недорогой рамный внедорожник, а «автомат» отдать будущему кроссоверу.

В любом случае, вопрос с АКПП у «Патриота» уже решен, осталось определиться с датой. Пресс-служба УАЗа сообщила, что внедорожник «стоит ждать осенью». «Патриот» получит автоматическую коробку Punch 6L50. Мотор при этом останется прежний: 2,7-литровый ZMZ-Pro мощностью 150 л.с. Этот классический «автомат» - результат совместной работы инженеров Punch Powertrain и General Motors. Ее ресурс составляет 200 000 километров. По предварительной информации, версия с «автоматом» будет на 60 – 100 тысяч рублей дороже.

Кроме того, в 2019 году Ульяновский автозавод предложит покупателям специальные версии трех наиболее популярных моделей: «Буханки», «Хантера» и «Патриота». Точные сроки продаж пообещали назвать позднее.
Новинки и концепт кары UAZ Patriot, 3163
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум УАЗ 3163 Патриот
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Auto
УАЗ «Патриот»: Ах, зачем я голубой…
Ничего удивительного, это корпоративный цвет МЭС (Межсистемные Электрические Сети) , так что авто или служебное или таковым было.
Андрей
УАЗ готовит гибридный внедорожник
обещают коробку автомат и бензиновый движок, эти составляющие приведут к увелечению потребления топлива, с электрической тягой к примеру проедешь ты 50 км, а потом на бензине профукаешь все что наэкономил.
Сергей Щербаков
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква УАЗ Автомудрость УАЗ АвтоПитер УАЗ Дизайн и тюнинг УАЗ Новинки и концепт кары УАЗ Новости и акции автосалонов УАЗ Автосалоны и дилеры марки УАЗ Аренда и прокат авто марки УАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки УАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки УАЗ
Главные материалы
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
При какой цене топлива (в среднем 92, 95, ДТ) Вы совсем откажетесь от поездок на машине?
Голосовать
Продажа УАЗ Патриот
Объявления о продаже УАЗ Патриот
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 24 модели
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
УАЗ назвал сроки появления АКПП у «Патриота»
{{material_125282}}Версия «Патриота» с автоматической коробкой – самая спорная и самая ожидаемая новинка Ульяновского автозавода. Поклонники модель разделились на два лагеря. Одни говорят, что в 90% случаев «Патриот» ездит по обычным дорогам, поэтому «автомат» сделал бы вождение более комфортным. Пуристы настаивают на том, что надо оставить честный, простой и недорогой рамный внедорожник, а «автомат» отдать будущему кроссоверу.В любом случае, вопрос с АКПП у «Патриота» уже решен, осталось определиться с датой. Пресс-служба УАЗа сообщила, что внедорожник «стоит ждать осенью». «Патриот» получит автоматическую коробку Punch 6L50. Мотор при этом останется прежний: 2,7-литровый ZMZ-Pro мощностью 150 л.с. Этот классический «автомат» - результат совместной работы инженеров Punch Powertrain и General Motors. Ее ресурс составляет 200 000 километров. По предварительной информации, версия с «автоматом» будет на 60 – 100 тысяч рублей дороже.Кроме того, в 2019 году Ульяновский автозавод предложит покупателям специальные версии трех наиболее популярных моделей: «Буханки», «Хантера» и «Патриота». Точные сроки продаж пообещали назвать позднее.
2018-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Магнитогорск Уфа Хабаровский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG