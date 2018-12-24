24 декабря 2018, 17:49
УАЗ назвал сроки появления АКПП у «Патриота»
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Ульяновский автозавод назвал новую дату выхода на рынок «Патриота» с автоматической коробкой передач. Ранее ожидалось, что внедорожник с «автоматом» появится весной, сейчас срок сдвинули на осень.
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Пресс-служба Ульяновского автозавода выступила в Сети с заявлением: «В последнее время ходит много слухов ...Читать далее
В любом случае, вопрос с АКПП у «Патриота» уже решен, осталось определиться с датой. Пресс-служба УАЗа сообщила, что внедорожник «стоит ждать осенью». «Патриот» получит автоматическую коробку Punch 6L50. Мотор при этом останется прежний: 2,7-литровый ZMZ-Pro мощностью 150 л.с. Этот классический «автомат» - результат совместной работы инженеров Punch Powertrain и General Motors. Ее ресурс составляет 200 000 километров. По предварительной информации, версия с «автоматом» будет на 60 – 100 тысяч рублей дороже.
Кроме того, в 2019 году Ульяновский автозавод предложит покупателям специальные версии трех наиболее популярных моделей: «Буханки», «Хантера» и «Патриота». Точные сроки продаж пообещали назвать позднее.
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Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
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Ничего удивительного, это корпоративный цвет МЭС (Межсистемные Электрические Сети) , так что авто или служебное или таковым было.
обещают коробку автомат и бензиновый движок, эти составляющие приведут к увелечению потребления топлива, с электрической тягой к примеру проедешь ты 50 км, а потом на бензине профукаешь все что наэкономил.
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