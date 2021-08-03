УАЗ объявил о начале продаж битопливных «Патриот» и «Пикап»: особенности, комплектации, цены
Обе модификации Патриот и Пикап CNG оснащаются двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра мощностью 128 л.с., который работает как на бензине, так и на сжатом природном газе. Силовой агрегат сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.
⠀
Для УАЗ Патриот предусмотрено два 80-литровых металлокомпозитных баллона ГБО, смонтированных на полу багажника внедорожника. Столько же аналогичных емкостей объемом 50 литров каждая установлено на платформе грузового отсека у задней стенки кабины УАЗ Пикап. Пробег на газе при полной заправке баллонов составляет 250 км.
УАЗ Патриот предлагают в четырех вариантах исполнения: «Классик», «Комфорт», «Люкс» и «Люкс Премиум». Цены начинаются от 1 366 000 рублей. В базовой комплектации УАЗ Пикап стоит на 10 тыс.рублей дороже (1 379 000 рублей), наименование комплектаций аналогичные.
⠀
Для новинок опционально доступен дополнительный датчик утечки газа. За отдельные деньги также можно расширить третий 50-литровый газовый баллон и установить специальный защитный кожух.
Оборудование прошло соответствующую сертификацию и монтируется в заводских условиях. При покупке владельцу не придется оформлять дополнительные документы в ГИБДД.
- 1 244 000 РУАЗ Patriot 2019 в Москве
- 1 550 900 РУАЗ Patriot 2021 в Москве
- 1 320 000 РУАЗ Patriot 2021 в Москве
- 1 599 900 РУАЗ Patriot 2021 в Москве
- 1 439 000 РУАЗ Patriot 2021 в Москве
- 1 224 900 РУАЗ Patriot 2021 в Москве
- 1 129 000 РУАЗ Patriot 2021 в Москве
- 1 504 900 РУАЗ Patriot 2021 в Москве
- 1 169 900 РУАЗ Patriot 2021 в Москве
- 1 334 000 РУАЗ Patriot 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий