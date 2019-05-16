16 мая 2019, 12:23

УАЗ объявил о внушительных скидках на внедорожники

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Ульяновский автозавод объявил о специальном предложении на внедорожники «Патриот» и «Пикап». Акция под названием «ПойМАЙ выгоду» продлится до 31 мая 2019 года. Максимальную скидку могут получить покупатели УАЗ «Патриот» - до 169 900 рублей.
УАЗ объявил о внушительных скидках на внедорожники
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Специальное предложение распространяется на автомобили «Патриот» и «Пикап» 2018 и 2019 годов выпуска. Скидка в мае складывается из нескольких акций. Во-первых, это 10% скидка по программе гос.поддержки «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль». Покупатели, которые планируют покупку в кредит, могут рассчитывать на дополнительную скидку в размере 10%. Кроме того, при сдаче подержанного автомобиля в трейд-ин можно получить до 75 000 рублей скидки. Столько же предлагают по программе «УАЗ-Финанс», но эти две программы не суммируются.

Таким образом, базовый внедорожник УАЗ «Патриот» 2019 года выпуска в комплектации «Классик Fleet» можно купить с учетом всех скидок за 665 910 рублей или на 128 990 рублей дешевле стандартной цены. Максимальную скидку обещают покупателям «Патриота» в комплектации «Классик» с пакетом «Экспедиция» - до 169 900 рублей. Наибольшая выгода при покупке УАЗ «Пикап» предлагается для комплектации «Классик» - 118 590 рублей.

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ему ещё мощность от 150 лс и более. на этой машине бортовой в молодости я работал в снабжении запчастями и она мне нравилась , а сей час я имею корейский он мне тоже нравится правда этот дизель 175 лс.
владимир
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УАЗ объявил о внушительных скидках на внедорожники
{{material_126461}}Специальное предложение распространяется на автомобили «Патриот» и «Пикап» 2018 и 2019 годов выпуска. Скидка в мае складывается из нескольких акций. Во-первых, это 10% скидка по программе гос.поддержки «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль». Покупатели, которые планируют покупку в кредит, могут рассчитывать на дополнительную скидку в размере 10%. Кроме того, при сдаче подержанного автомобиля в трейд-ин можно получить до 75 000 рублей скидки. Столько же предлагают по программе «УАЗ-Финанс», но эти две программы не суммируются.Таким образом, базовый внедорожник УАЗ «Патриот» 2019 года выпуска в комплектации «Классик Fleet» можно купить с учетом всех скидок за 665 910 рублей или на 128 990 рублей дешевле стандартной цены. Максимальную скидку обещают покупателям «Патриота» в комплектации «Классик» с пакетом «Экспедиция» - до 169 900 рублей. Наибольшая выгода при покупке УАЗ «Пикап» предлагается для комплектации «Классик» - 118 590 рублей.
2019-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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