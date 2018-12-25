25 декабря 2018, 19:55

УАЗ опубликовал трогательное предновогоднее видео о жизни завода

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Ульяновский автозавод, подводя итоги 2018 года, разместил на своем YouTube-канале короткий фильм о людях, работающих на предприятии. Ведь УАЗ – это не только более 50 тысяч выпущенных автомобилей в год, это еще и 14 518 человек, которые каждый день приходят на работу в заводские цеха.
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УАЗ опубликовал трогательное предновогоднее видео о жизни завода УАЗ
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Видео длиной около 6 минут получилось очень пронзительным и человечным. Его авторы показали не только как работают на заводе – плавят металл, варят кузова, собирают и тестируют автомобили. Кадры с производства перемежаются сценами из повседневной жизни сотрудников УАЗа. Они ходят на рыбалку, качают мед, учатся танцевать и играют в рок-группе, отмечают дни рождения, женятся и растят детей.

УАЗ – легендарная марка. Она знакома не одному поколению россиян. Но и на самом предприятии работают целые трудовые династии и специалисты, стаж которых на УАЗе насчитывает несколько десятилетий. В сентябре компания впервые впустила зрителей в «святая святых» своего сборочного производства в Ульяновске, показав в прямом эфире, как рождается обновленный внедорожник «Патриот». Другая серия видеороликов познакомила со специалистами, которые простыми словами отвечали на наиболее острые вопросы автовладельцев. Нынешний короткометражный фильм стал логичным завершением уходящего 2018 года.
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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста вот с каким вопросом: выдержат или нет колхозные мосты и 417 двигатель 33 резину? УАЗ 469
NPavel
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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УАЗ опубликовал трогательное предновогоднее видео о жизни завода
{{material_124859}}Видео длиной около 6 минут получилось очень пронзительным и человечным. Его авторы показали не только как работают на заводе – плавят металл, варят кузова, собирают и тестируют автомобили. Кадры с производства перемежаются сценами из повседневной жизни сотрудников УАЗа. Они ходят на рыбалку, качают мед, учатся танцевать и играют в рок-группе, отмечают дни рождения, женятся и растят детей.УАЗ – легендарная марка. Она знакома не одному поколению россиян. Но и на самом предприятии работают целые трудовые династии и специалисты, стаж которых на УАЗе насчитывает несколько десятилетий. В сентябре компания впервые впустила зрителей в «святая святых» своего сборочного производства в Ульяновске, показав в прямом эфире, как рождается обновленный внедорожник «Патриот». Другая серия видеороликов познакомила со специалистами, которые простыми словами отвечали на наиболее острые вопросы автовладельцев. Нынешний короткометражный фильм стал логичным завершением уходящего 2018 года.
2018-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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