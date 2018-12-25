25 декабря 2018, 19:55
УАЗ опубликовал трогательное предновогоднее видео о жизни завода
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Ульяновский автозавод, подводя итоги 2018 года, разместил на своем YouTube-канале короткий фильм о людях, работающих на предприятии. Ведь УАЗ – это не только более 50 тысяч выпущенных автомобилей в год, это еще и 14 518 человек, которые каждый день приходят на работу в заводские цеха.
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УАЗ – легендарная марка. Она знакома не одному поколению россиян. Но и на самом предприятии работают целые трудовые династии и специалисты, стаж которых на УАЗе насчитывает несколько десятилетий. В сентябре компания впервые впустила зрителей в «святая святых» своего сборочного производства в Ульяновске, показав в прямом эфире, как рождается обновленный внедорожник «Патриот». Другая серия видеороликов познакомила со специалистами, которые простыми словами отвечали на наиболее острые вопросы автовладельцев. Нынешний короткометражный фильм стал логичным завершением уходящего 2018 года.
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на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
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