Почему новый Патриот не выйдет в срок - завод раскрыл планы на всю линейку

УАЗ отложил запуск обновленного Патриота и назвал новые сроки выхода внедорожника

УАЗ перенес старт продаж нового Патриота. Выход внедорожника откладывается на неопределенный срок. Производитель готовит серьезные изменения для модели. Они затронут не только сам Патриот. Стали известны некоторые подробности о новинке.

Ульяновский автомобильный завод скорректировал свои производственные планы. Долгожданный рестайлинг флагманского внедорожника УАЗ «Патриот» появится на рынке позже, чем ожидалось. Изначально предполагалось, что первые обновленные машины доберутся до дилеров к концу 2025 года. Однако теперь старт продаж перенесен. Новые ориентировочные сроки - третий квартал 2026 года.

Причину такой отсрочки объяснили представители предприятия. Как сообщает «Российская Газета», дело не в производственных трудностях или нехватке компонентов. Решение носит стратегический характер. Руководство УАЗа намерено провести комплексное обновление для всего коммерческого и пассажирского семейства, построенного на единой платформе. Это значит, что аналогичные доработки получат не только «Патриот», но и его грузовые собратья - «Пикап» и «Профи». Такой подход позволит унифицировать модельный ряд и оптимизировать производственные процессы.

Что же именно изменится в популярном российском внедорожнике? Обновление затронет как внешний вид, так и салон автомобиля. «Патриот» обзаведется новой головной оптикой. В фарах появятся измененные дневные ходовые огни и, что особенно интересно, динамические указатели поворота - решение, популярное на многих современных иномарках. Ранее были опубликованы первые фото новинки.

Внутри водителя и пассажиров встретит переработанный интерьер. Главным элементом станет новое рулевое колесо. Кроме того, инженеры пересмотрят компоновку центрального тоннеля между передними сиденьями, что может добавить удобства и места для мелочей. Ожидается и появление более современной мультимедийной системы с расширенным функционалом, что давно напрашивалось.

Пожалуй, самое главное техническое новшество скрывается под капотом. Внедорожник впервые получит турбодизельный силовой агрегат. Речь идет о двухлитровом моторе мощностью 136 лошадиных сил. Работать он будет в паре с новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Появление дизеля должно положительно сказаться на тяговых возможностях и экономичности «Патриота», что особенно важно для тяжелого рамного автомобиля.

На этом модернизация трансмиссии не закончится. На предприятии подтвердили, что в планах есть и версия с автоматической коробкой передач. Ее появления стоит ждать уже после выхода основной обновленной линейки, ориентировочно в 2026 году. Это сделает «Патриот» еще более привлекательным для городской эксплуатации и для тех, кто не хочет постоянно работать рычагом МКПП в пробках или на бездорожье. Таким образом, УАЗ готовит действительно масштабное и давно назревшее обновление для своей ключевой модели.