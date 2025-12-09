Почему новый Патриот не выйдет в срок - завод раскрыл планы на всю линейку

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

9 декабря 2025, 12:24

УАЗ перенес старт продаж нового Патриота. Выход внедорожника откладывается на неопределенный срок. Производитель готовит серьезные изменения для модели. Они затронут не только сам Патриот. Стали известны некоторые подробности о новинке.

Ульяновский автомобильный завод скорректировал свои производственные планы. Долгожданный рестайлинг флагманского внедорожника УАЗ «Патриот» появится на рынке позже, чем ожидалось. Изначально предполагалось, что первые обновленные машины доберутся до дилеров к концу 2025 года. Однако теперь старт продаж перенесен. Новые ориентировочные сроки - третий квартал 2026 года.

Причину такой отсрочки объяснили представители предприятия. Как сообщает «Российская Газета», дело не в производственных трудностях или нехватке компонентов. Решение носит стратегический характер. Руководство УАЗа намерено провести комплексное обновление для всего коммерческого и пассажирского семейства, построенного на единой платформе. Это значит, что аналогичные доработки получат не только «Патриот», но и его грузовые собратья - «Пикап» и «Профи». Такой подход позволит унифицировать модельный ряд и оптимизировать производственные процессы.

Что же именно изменится в популярном российском внедорожнике? Обновление затронет как внешний вид, так и салон автомобиля. «Патриот» обзаведется новой головной оптикой. В фарах появятся измененные дневные ходовые огни и, что особенно интересно, динамические указатели поворота - решение, популярное на многих современных иномарках. Ранее были опубликованы первые фото новинки.

Внутри водителя и пассажиров встретит переработанный интерьер. Главным элементом станет новое рулевое колесо. Кроме того, инженеры пересмотрят компоновку центрального тоннеля между передними сиденьями, что может добавить удобства и места для мелочей. Ожидается и появление более современной мультимедийной системы с расширенным функционалом, что давно напрашивалось.

Пожалуй, самое главное техническое новшество скрывается под капотом. Внедорожник впервые получит турбодизельный силовой агрегат. Речь идет о двухлитровом моторе мощностью 136 лошадиных сил. Работать он будет в паре с новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Появление дизеля должно положительно сказаться на тяговых возможностях и экономичности «Патриота», что особенно важно для тяжелого рамного автомобиля.

На этом модернизация трансмиссии не закончится. На предприятии подтвердили, что в планах есть и версия с автоматической коробкой передач. Ее появления стоит ждать уже после выхода основной обновленной линейки, ориентировочно в 2026 году. Это сделает «Патриот» еще более привлекательным для городской эксплуатации и для тех, кто не хочет постоянно работать рычагом МКПП в пробках или на бездорожье. Таким образом, УАЗ готовит действительно масштабное и давно назревшее обновление для своей ключевой модели.

Упомянутые модели: УАЗ Патриот (от 731 500 Р)
Упомянутые марки: УАЗ
