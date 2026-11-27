27 ноября 2026, 13:44
Какие подарки подготовили заводу УАЗ в честь его 85-летнего юбилея?
Какие подарки подготовили заводу УАЗ в честь его 85-летнего юбилея?
Ульяновский автомобильный завод встречает 85-летие юбилейной программой. Сегодня представят концепцию нового Центра истории УАЗ. Музей площадью 3600 м² откроется летом 2027 года. Пресс мощностью 2500 тонн-сил дополнит участок лазерной резки.
Пятиосевой участок лазерной резки на заводе «Штамповые технологии» предназначен для трехмерной обработки крупных кузовных деталей сложной геометрии. Церемония запуска участка и пресса усилием 2500 тонн-сил запланирована на 27 ноября 2026 года в Парке новых технологий СОЛЛЕРС. Лазер позволит выполнять разделительные операции без изготовления отдельной штамповой оснастки, сокращая сроки подготовки производства и освоения новых деталей. Подробности юбилейной программы сообщили в пресс-службе УАЗа.
Новый пресс предназначен для штамповки крупных деталей рам и кузовов пикапов и внедорожников Sollers; в перспективе оборудование планируют использовать для обновленных автомобилей УАЗ. Оно дополнит автоматизированную прессовую линию, рассчитанную на выполнение до 800 тыс. штамповочных операций в год. Ранее на площадке установили прессы усилием до 2000 тонн-сил, включая модели на 1000 и 1200 тонн-сил, и промышленные роботы. Общий объем инвестиций в организацию прессового производства в Ульяновске составляет 1,1 млрд рублей, из них 850 млн рублей привлечены в виде льготного займа Фонда развития промышленности.
На 27 ноября также запланирована презентация концепции Центра истории УАЗ имени А.М. Рахманова. Площадь будущего музея составит 3600 м²; экспозиция будет посвящена истории предприятия и автомобилям разных лет выпуска. Центр вместе с ландшафтным парком и коворкинг-центром разместят на Московском шоссе. Пространство планируют сделать доступным для свободного посещения, а официальное открытие музея намечено на лето 2027 года. Идею открытого музея поддерживает губернатор Ульяновской области Алексей Русских, сообщает Media73.
В презентации примут участие губернатор Ульяновской области Алексей Русских и председатель Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС» Адиль Ширинов. Среди заявленных участников также Альберт Рахманов, автор товарного знака УАЗ и конструктор-дизайнер ряда моделей завода.
Юбилейную программу планируют завершить мероприятием во Дворце спорта «Волга-Спорт-Арена». Сотрудников и ветеранов автозавода наградят знаком главы региона «За трудовые свершения» и почетными грамотами председателя Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».
Предприятие зарегистрировали 30 ноября 1941 года как Ульяновский филиал №4 ЗиС - УльЗиС. Выпуск грузовиков ЗИС-5 начался в 1942 году, а в 1947-м завод освоил производство ГАЗ-АА. С 2000 года УАЗ входит в группу СОЛЛЕРС. За время работы коллектив выпустил более 5 млн автомобилей.
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