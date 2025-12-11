Кемпер МИР на базе «буханки» удивил поклонников — что внутри и почему его ждут в Европе

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

11 декабря 2025, 15:51

УАЗ представил новый автодом МИР на базе «буханки». Внешний вид вызвал обсуждения среди поклонников. Подробности о комплектации пока держатся в секрете. Ожидается, что кемпер удивит своим внутренним оснащением.

Ульяновский автозавод вновь оказался в центре внимания, представив свежий проект — автодом МИР, созданный на базе хорошо знакомой «буханки». Здесь речь идет о модификации, выполненной на платформе грузового «головастика» на базе стандартной СГР. Новинка отправится в Европу, где культура путешествий на автодомах уже давно стала частью повседневной жизни.

Фото: УАЗ

В официальном сообществе завода в соцсети ВКонтакте появились первые снимки необычного кемпера. Судя по опубликованным фотографиям, автомобиль сохранил узнаваемые черты классической «буханки», но получил современный жилой модуль, который вписался в общий облик машины. Несмотря на смелый дизайн, реакция поклонников марки оказалась сдержанной: большинство оценило новость положительно, хотя и без особого восторга.

Особое внимание подписчиков привлекла устойчивость автомобиля на дороге. Некоторые высказали свои предложения по поводу безопасности и управления столь необычного автодома. Однако представители завода поспешили заверить, что при проектировании жилого модуля этот вопрос был тщательно проработан, и таким образом он полностью соответствует требованиям устойчивости.

Фото: УАЗ

Пока подробности о оснащении МИРа держатся в секрете. Известно лишь, что автодом рассчитывает на длительные поездки и способен обеспечить комфорт даже в условиях европейских трасс. Ожидается, что в ближайшее время производитель раскроет больше информации о комплектациях, технических характеристиках и, возможно, новых ожиданиях.

Поклонники марки продолжают обсуждать внешний вид и особенности применения нового автодома, сравнивая его с героями мультфильмов и вспоминая ностальгические моменты, связанные с «буханкой». 

Упомянутые марки: УАЗ
