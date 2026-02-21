Вышло исследование: где сэкономили на УАЗ Патриот в новой максимальной комплектации

УАЗ Патриот 2025 в высшей комплектации: плюсы и минусы модели

UAZ Patriot 2025 года в топовой версии удивляет сочетанием просторного салона, высокой посадки и достойной проходимости. Однако не все решения в подвеске и отделке радуют владельцев. Почему этот внедорожник остается актуальным - в нашем обзоре.

УАЗ Патриот 2025 года в высшей комплектации привлекает внимание автолюбителей, ищущих баланс между ценой, возможностями и реальным комфортом. В условиях российских дорог и частых городских поездок такие автомобили становятся особенно востребованными. Патриот давно закрепился в сегменте доступных внедорожников, и новая версия предлагает больше, чем просто утилитарность.

Внешний вид автомобиля сразу запоминается массивными, уверенными формами и узнаваемой решеткой радиатора. В более высоких комплектациях он получил расширенный набор опций и улучшенные материалы отделки, хотя некоторые элементы по-прежнему напоминают о бюджетном происхождении модели. Просторный салон и высокая посадка создают ощущение безопасности и контроля над дорогой, что особенно важно для дальних поездок и путешествий за город.

Одним из главных преимуществ Патриота остается его проходимость. Полный привод, механическая коробка передач и доработанная раздаточная коробка позволяют уверенно преодолевать пересеченную местность, не опасаясь застрять в грязи или снегу. После обкатки трансмиссия работает четко, а расход топлива держится на уровне 14 литров на 100 км — показатель, приемлемый для внедорожника такого класса.

Однако есть и нюансы: подвеска, несмотря на заявленные доработки, все равно требует внимания. На неровностях ощущается некоторая жесткость, и легкая вибрация передается в салон. Это не критично для тех, кто привык к особенностям отечественных внедорожников, но для водителей, ожидающих уровня комфорта современных кроссоверов, может стать неожиданностью. Шумоизоляция выполнена на среднем уровне: в городе она не раздражает, но на трассе становится заметнее, особенно при высоких оборотах двигателя.

Внутри Патриот радует простором: даже на заднем ряду пассажирам не тесно, а багажник позволяет взять с собой все необходимое для длительных поездок. Эргономика водительского места продумана, органы управления расположены логично, а обзорность остается одной из сильных сторон модели. Тем не менее, проработка деталей интерьера — от пластика до мелких кнопок — напоминает о том, что перед нами все тот же бюджетный автомобиль.

Патриот 2025 года — это выбор для тех, кто ценит надежность и простоту, готов мириться с некоторыми компромиссами ради высокой проходимости и доступной цены. Автомобиль отлично подходит для активного отдыха, рыбалки, охоты и путешествий по бездорожью. Несмотря на все недостатки, он продолжает оставаться одним из главных представителей отечественных внедорожников, способных конкурировать с более дорогими импортными аналогами.

Планируя дальние поездки, владелец Патриота может быть уверен, что автомобиль не подведет в сложных условиях. При этом стоит помнить о необходимости регулярного обслуживания и возможной доработке подвески для повышения комфорта. В целом, Патриот 2025 года — это крепкий середняк, который оправдывает свою стоимость и способен приятно удивить тех, кто ищет универсальный внедорожник для российских реалий.