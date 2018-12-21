21 декабря 2018, 14:55

УАЗ «Патриот»: Ах, зачем я голубой…

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В Сети появились изображения внедорожника УАЗ «Патриот», окрашенного в пронзительно голубой цвет. В палитре Ульяновского автозавода никогда не было такого оттенка. Уникальный голубой внедорожник – результат стараний самого автовладельца.
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УАЗ «Патриот»: Ах, зачем я голубой… УАЗ Патриот
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Прохожие сфотографировали яркий внедорожник в одном из московских дворов, сообщает портал daily-motor.ru. Ульяновский автомобильный завод ни раньше, ни сейчас не окрашивал свои автомобили такой голубой эмалью. 

Цветовая палитра «Патриота» состоит из строгих оттенков: черного, белого, коричневого. Кроме того, покупатели могут выбрать автомобиль серебристого, темно-синего или темно-зеленого цвета. Очевидно, владельцу не понравился такой скучный колер и он решил покрасить внедорожник в радикальный голубой цвет.

Напомним, в сентябре УАЗ приступил к выпуску обновленного «Патриота». Автомобили 2019 года отличаются формой заднего бампера и дизайном колесных дисков. Внедорожники получили поручни на стойках лобового стекла для передних пассажиров и сбоку на центральных стойках для пассажиров второго ряда. Лючок бензобака обзавелся защелкой. Под капотом теперь располагается усовершенствованный 2,7-литровый двигатель ZMZ Pro: установлены новые поршни, выпускной коллектор и цепь ГРМ, усилена головка блока, увеличена степень сжатия. Кроме того, обновленный «Патриот» получил серьезно модифицированную подвеску.
Дизайн и тюнинг UAZ Patriot, 3163
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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Андрей21.12.2018 15:40
5
Ничего удивительного, это корпоративный цвет МЭС (Межсистемные Электрические Сети) , так что авто или служебное или таковым было.
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УАЗ готовит гибридный внедорожник
обещают коробку автомат и бензиновый движок, эти составляющие приведут к увелечению потребления топлива, с электрической тягой к примеру проедешь ты 50 км, а потом на бензине профукаешь все что наэкономил.
Сергей Щербаков
УАЗ рассказал об обновленном «Патриоте»
Если в армию их уже поставляют очень хочется их видеть в продаже после окончания гос службы в хорошем правильном "ВОЕНТОРГЕ" Конечно их оклеют в защитный винил для сохранения заводской окраски ведь в нашей армии бережливость это закон..поэтому я буду ждать их в продаже с железным подтянутым здоровьем ...
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УАЗ «Патриот»: Ах, зачем я голубой…
{{material_124709}}Прохожие сфотографировали яркий внедорожник в одном из московских дворов, сообщает портал daily-motor.ru. Ульяновский автомобильный завод ни раньше, ни сейчас не окрашивал свои автомобили такой голубой эмалью. Цветовая палитра «Патриота» состоит из строгих оттенков: черного, белого, коричневого. Кроме того, покупатели могут выбрать автомобиль серебристого, темно-синего или темно-зеленого цвета. Очевидно, владельцу не понравился такой скучный колер и он решил покрасить внедорожник в радикальный голубой цвет.Напомним, в сентябре УАЗ приступил к выпуску обновленного «Патриота». Автомобили 2019 года отличаются формой заднего бампера и дизайном колесных дисков. Внедорожники получили поручни на стойках лобового стекла для передних пассажиров и сбоку на центральных стойках для пассажиров второго ряда. Лючок бензобака обзавелся защелкой. Под капотом теперь располагается усовершенствованный 2,7-литровый двигатель ZMZ Pro: установлены новые поршни, выпускной коллектор и цепь ГРМ, усилена головка блока, увеличена степень сжатия. Кроме того, обновленный «Патриот» получил серьезно модифицированную подвеску.
2018-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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