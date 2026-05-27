Главное в обновлении УАЗ Патриот - большой экран и свежий салон

27 мая 2026, 11:16
УАЗ «Патриот» готовит рестайлинг: новая мультимедиа и дизельный мотор
УАЗ «Патриот» выходит на новый уровень: рестайлинг принесет не только свежий дизайн, но и современные опции, которых раньше не было. Впервые появится крупный экран мультимедиа, а также новый дизель. Почему это важно для рынка и что еще изменится - разбираемся, что ждет покупателей.
Российский рынок внедорожников в ближайшее время ждет заметное обновление: УАЗ «Патриот» готовится к масштабному рестайлингу, который может изменить представление о возможностях отечественных моделей. Для многих автолюбителей это событие важно не только из-за внешних перемен, но и благодаря появлению опций, которые ранее были доступны лишь в более дорогих или зарубежных автомобилях.
Как сообщает пресс-служба УАЗа, в ближайшие годы «Патриот» получит ряд технологических новшеств. Среди них - электромеханическая раздаточная коробка с управлением через шайбу, что упростит выбор режимов движения и повысит удобство эксплуатации. Также в списке изменений - новое многофункциональное рулевое колесо и модернизированная головная оптика, что должно улучшить как комфорт, так и безопасность на дороге.
Особое внимание уделено мультимедийной системе. Уже известно, что к концу 2026 года или в начале 2027-го на заводе планируют внедрить 9-дюймовый сенсорный экран, который заменит нынешний 7-дюймовый дисплей системы «УАЗ ММС». Это решение позволит «Патриоту» соответствовать современным требованиям к оснащению и сделать поездки более приятными. Сейчас в комплектации предусмотрено шесть динамиков, но не исключено, что с обновлением появятся и другие улучшения в аудиосистеме.
Главное техническое изменение - появление двухлитрового дизельного двигателя мощностью 136 лошадиных сил. Такой мотор должен обеспечить лучшую тягу и экономичность, что особенно актуально для тех, кто использует внедорожник в сложных условиях или на дальних маршрутах. В паре с дизелем будет работать шестиступенчатая механическая коробка передач, которая также станет доступна и для бензиновых версий с мотором ZMZ Pro объемом 2,7 литра и мощностью 150 л.с.
Интересно, что ранее в объективы фотокамер уже попадал салон обновленного «Патриота», что вызвало волну обсуждений среди поклонников марки. Подобный интерес к модернизации отечественных внедорожников наблюдается не впервые: например, недавно внимание привлекла новая версия ГАЗ «Соболь» с доработками для бездорожья, о которой рассказывалось в материале о необычных изменениях в конструкции ГАЗ «Соболь».
Если рассматривать обновление «Патриота» в контексте рынка, становится понятно, что производитель стремится не только удержать позиции, но и привлечь новых покупателей, предлагая современные решения. Для справки: УАЗ «Патриот» выпускается с 2005 года и за это время неоднократно модернизировался, однако столь масштабное обновление с акцентом на цифровые технологии и комфорт встречается впервые. Внедрение новых опций может стать ответом на растущие ожидания российских водителей, которые все чаще выбирают автомобили с расширенным функционалом и улучшенной эргономикой. Судя по представленным данным, рестайлинг способен сделать «Патриот» более конкурентоспособным на фоне как отечественных, так и зарубежных аналогов.
