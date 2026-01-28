Вышло исследование: эксперт назвал главные слабые места УАЗ Патриота — мало кто знает, что влияет на ресурс и стоимость обслуживания

УАЗ Патриот: как изменился внедорожник и с какими проблемами сталкиваются владельцы

УАЗ Патриот остается одним из самых обсуждаемых внедорожников в России. Эксперт разобрал, какие неисправности встречаются чаще всего, почему одни владельцы довольны, а другие сталкиваются с постоянными проблемами. Разбираемся, что изменилось за годы выпуска и на что стоит обратить внимание при покупке.

УАЗ Патриот остается одним из самых обсуждаемых внедорожников в России. Эксперт разобрал, какие неисправности встречаются чаще всего, почему одни владельцы довольны, а другие сталкиваются с постоянными проблемами. Разбираемся, что изменилось за годы выпуска и на что стоит обратить внимание при покупке.

В 2026 году УАЗ Патриот по-прежнему вызывает споры среди автолюбителей. Для многих этот внедорожник — символ отечественной выносливости, но вместе с тем и источник регулярных хлопот. Важно понимать, что именно сегодня делает Патриот таким противоречивым: с одной стороны, он способен выдерживать суровые условия, с другой — требует постоянного внимания к деталям.

С момента появления в 2005 году модель прошла через несколько крупных обновлений. Завод менял подвеску, моторы, трансмиссию, улучшал сборку и оснащение. Однако даже самые свежие версии не избавились от ряда хронических проблем. Владельцы отмечают, что Патриот редко бывает полностью исправен, но при этом способен проехать сотни тысяч километров без капитального ремонта.

Пятилетние экземпляры на вторичном рынке стоят от 1 до 2,5 миллионов рублей. После 2016 года появились лимитированные комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными опциями, но и ценник на них заметно выше. Несмотря на модернизации, репутация «ломучего» автомобиля сохраняется, хотя на дорогах встречаются машины с пробегом 300–400 тысяч километров, а иногда и больше 600 тысяч.

Особенности эксплуатации и типичные неисправности

Патриот чаще всего покупают для поездок вне асфальта, что сказывается на износе узлов. Некоторые проблемы, вроде изношенных крестовин или запотевших мостов, владельцы даже не считают серьезными поломками — это скорее часть «характера» машины. Салон выглядит органично, но уже через несколько месяцев эксплуатации начинает скрипеть, а отдельные элементы отделки могут буквально отваливаться на ходу.

Среди плюсов чаще всего называют отличную проходимость, просторный салон и багажник, а также простоту ремонта. Минусы — некачественная сборка, высокий расход топлива, быстрая коррозия кузова, особенно снизу, и слабый мотор, который при этом потребляет много бензина.

Багажник вмещает 650 литров до шторки, а без нее — 1130 литров. Однако если сложить задние сиденья, ровного пола не получится — это стоит учитывать при перевозке крупногабаритных вещей.

Список самых частых поломок

Эксперты и владельцы выделяют ряд неисправностей, которые встречаются особенно часто:

Протечки сальников в трансмиссии (коробка передач, раздаточная коробка, мосты, полуоси);

Течь патрубков и шлангов системы охлаждения;

Массовый выход из строя светодиодов в фарах;

Проблемы с рабочим цилиндром сцепления;

Неисправности замков дверей и концевых выключателей;

Коррозия системы выпуска;

Сбои в работе термостата;

Поломки стеклоочистителя;

Обрывы тросика ручника;

Сбои мультимедийной системы.

Многие владельцы сразу после покупки меняют патрубки системы охлаждения и подтягивают хомуты — это стало негласным правилом для новых Патриотов. Жалобы на двигатель встречаются редко, а подвеску оценивают по-разному: кто-то считает ее надежной, кто-то — слишком жесткой.

Коробка передач и другие нюансы

Механические коробки передач, особенно китайского производства (BAIC, с 2022 года), иногда выходят из строя уже к 100 тысячам километров. Однако такие случаи не носят массового характера. В остальном, если не экономить на обслуживании и следить за состоянием узлов, Патриот способен долго служить даже в тяжелых условиях.

Владельцы часто мирятся с мелкими неисправностями, потому что ценят универсальность и ремонтопригодность машины. Для многих Патриот — это рабочий инструмент, а не предмет роскоши. Его покупают те, кто готов самостоятельно решать возникающие проблемы и не боится грязной работы.

Почему Патриот не станет идеальным

УАЗ Патриот изначально задумывался как доступный внедорожник для тех, кто не боится трудностей. Повышение качества неминуемо приведет к росту цены, а значит, изменит саму философию модели. Сегодня Патриот продается по цене сопоставимой с Ладой Вестой, но требует большего внимания и терпения. Принимать его стоит таким, какой он есть — с его сильными и слабыми сторонами.