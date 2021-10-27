УАЗ Патриот ожидает волнительный дебют на ноябрьском автосалоне в Лос-Анджелесе
Сертификация УАЗа Патриот в настоящее время переходит в завершающую стадию сертификации для американского рынка. Бренд на территории США будет представлять официальный дистрибьютор ульяновского завода компания Bremach (BremachUSA.com), сообщает Ульяновский автозавод на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».
Для рынка США предложат BREMACH 4×4 SUV, который является технической копией отечественного аналога, оснащенного 2,7-литровым ЗМЗ Pro и шестидиапазонным автоматом Punch Powerglide. Отличия будут лишь в настройках некоторых узлов и бортовой электроники.
По словам президента Bremach Рэя Хоогенраада (Ray Hoogenraad), ульяновские автомобили исторически занимают собственную нишу, ориентируясь на покупателей, которые во главу угла ставят рамную конструкцию, недюжинный внедорожный потенциал, вместительность и надежность. «Я горд представить нашу флагманскую модель здесь, в Калифорнии, крупнейшем рынке SUV на территории США. И нисколько не сомневаюсь в перспективах — мы уже продемонстрировали автомобиль ограниченному кругу клиентов и получили исключительно позитивные отзывы. Уверен, новинку ждет поистине большое будущее!»
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