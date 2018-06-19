19 июня 2018, 20:36

UAZ Patriot получит 150-сильный мотор в 2019 году

Компания UAZ планирует весной 2019 года выпустить на рынок новую модификацию внедорожника Patriot, оснащенную модернизированным 2,7-литровым мотором мощностью 150 л.с. и автоматической коробкой передач.
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UAZ Patriot получит 150-сильный мотор в 2019 году УАЗ Патриот
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О планах UAZ оснастить свои внедорожники автоматической коробкой передач известно давно. Но сроки все время сдвигаются. По последним сведениям, версию с «автоматом» выпустят в марте 2019 года. Это будут «коробки» французской фирмы Punch Powertrain. Тогда же «Патриот» получит новый 150-сильный мотор. Двигатель ZMZ PRO объемом 2,7 литра представляет собой серьезно переработанную версию ЗМЗ-409051.10. Ранее сообщалось, что новый агрегат может появиться на легендарных внедорожниках уже в этом году. Но, к сожалению, придется еще немного подождать. 

Хорошая новость – нынешней осенью UAZ Patriot получит новую систему охлаждения двигателя. Его оснастят одноклапанным термостатом, который устанавливался ранее на дизельных модификациях внедорожника. Еще одним обновлением для «Патриота» станет модернизированный передний мост от UAZ Profi.

Сейчас в салонах дилеров UAZ внедорожники Patriot предлагаются со 135-сильным двигателем 2.7, «механикой», раздаточной коробкой и системой подключаемого полного привода. Цена базовой версии составляет от 719 тысяч рублей.
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UAZ Patriot получит 150-сильный мотор в 2019 году
{{material_123349}}О планах UAZ оснастить свои внедорожники автоматической коробкой передач известно давно. Но сроки все время сдвигаются. По последним сведениям, версию с «автоматом» выпустят в марте 2019 года. Это будут «коробки» французской фирмы Punch Powertrain. Тогда же «Патриот» получит новый 150-сильный мотор. Двигатель ZMZ PRO объемом 2,7 литра представляет собой серьезно переработанную версию ЗМЗ-409051.10. Ранее сообщалось, что новый агрегат может появиться на легендарных внедорожниках уже в этом году. Но, к сожалению, придется еще немного подождать. Хорошая новость – нынешней осенью UAZ Patriot получит новую систему охлаждения двигателя. Его оснастят одноклапанным термостатом, который устанавливался ранее на дизельных модификациях внедорожника. Еще одним обновлением для «Патриота» станет модернизированный передний мост от UAZ Profi.Сейчас в салонах дилеров UAZ внедорожники Patriot предлагаются со 135-сильным двигателем 2.7, «механикой», раздаточной коробкой и системой подключаемого полного привода. Цена базовой версии составляет от 719 тысяч рублей.
2018-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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