19 июня 2018, 20:36
UAZ Patriot получит 150-сильный мотор в 2019 году
Компания UAZ планирует весной 2019 года выпустить на рынок новую модификацию внедорожника Patriot, оснащенную модернизированным 2,7-литровым мотором мощностью 150 л.с. и автоматической коробкой передач.
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Хорошая новость – нынешней осенью UAZ Patriot получит новую систему охлаждения двигателя. Его оснастят одноклапанным термостатом, который устанавливался ранее на дизельных модификациях внедорожника. Еще одним обновлением для «Патриота» станет модернизированный передний мост от UAZ Profi.
Сейчас в салонах дилеров UAZ внедорожники Patriot предлагаются со 135-сильным двигателем 2.7, «механикой», раздаточной коробкой и системой подключаемого полного привода. Цена базовой версии составляет от 719 тысяч рублей.
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