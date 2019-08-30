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30 августа 2019, 14:21

УАЗ «Патриот» с АКПП доступен для заказа

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Фото: УАЗ
Российские дилеры УАЗа начали принимать заказы на новую версию внедорожника «Патриот» с автоматической коробкой передач. Автомобиль доступен в четырех комплектациях. Цены начинаются от 1 034 000 рублей.
УАЗ Патриот с АКПП доступен для заказа

Фото: УАЗ

УАЗ Патриот с АКПП доступен для заказа

Фото: УАЗ

УАЗ Патриот с АКПП доступен для заказа

Фото: УАЗ

УАЗ Патриот с АКПП доступен для заказа

Фото: УАЗ

УАЗ Патриот с АКПП доступен для заказа

Фото: УАЗ

УАЗ Патриот с АКПП доступен для заказа

Фото: УАЗ

УАЗ Патриот с АКПП доступен для заказа

Фото: УАЗ

УАЗ Патриот с АКПП доступен для заказа

Фото: УАЗ

УАЗ Патриот с АКПП доступен для заказа

Фото: УАЗ

УАЗ Патриот с АКПП доступен для заказа
УАЗ Патриот с АКПП доступен для заказа
УАЗ Патриот с АКПП доступен для заказа
УАЗ Патриот с АКПП доступен для заказа
УАЗ Патриот с АКПП доступен для заказа
УАЗ Патриот с АКПП доступен для заказа
УАЗ Патриот с АКПП доступен для заказа
УАЗ Патриот с АКПП доступен для заказа
УАЗ Патриот с АКПП доступен для заказа
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Долгожданный УАЗ «Патриот» с «автоматом» доступен для заказа. Как и ожидалось, цены перевалили за отметку в 1 млн рублей. Базовый внедорожник в комплектации «Комфорт Автомат» стоит от 1 034 000 рублей. В список стандартного оснащения вошел кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, 2 подушки безопасности, подогрев боковых зеркал, дополнительный отопитель салона, ABS+EBD, аудиоподготовка, тканевый салон, светодиодные ходовые огни и 16-дюймовые стальные колесные диски.

На следующем уровне «Премиум Автомат» (от 1 180 000 рублей) дополнительно появляется мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигацией, климат-контроль, противотуманные фары, 16-е легкосплавные диски, подогрев лобового стекла, передних и задних сидений. Комплектации «Статус Автомат» (от 1 268 000 рублей) положена камера заднего вида, кожаная отделка сидений, задний подлокотник с подстаканниками, система безопасной парковки с передними и задними датчиками и 18-дюймовые диски оригинального дизайна.

Версию «Edition I Автомат» (от 1 298 000 рублей) выпустят тиражом в 300 экземпляров с эксклюзивном цвете «Серый Титан». В салоне установили кресла с выраженной боковой поддержкой, черной или коричневой кожаной отделкой с перфорацией и тиснением на спинках. На центральном тоннеле имеется хромированная табличка с уникальным номером автомобиля (один из трехсот). Название лимитированной серии красуется также на спинках сидений и на салонных ковриках. Серийное производство внедорожников «Патриот» с АКПП должно стартовать в сентябре 2019 года.

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УАЗ «Патриот» с АКПП доступен для заказа
{{material_127095}}Долгожданный УАЗ «Патриот» с «автоматом» доступен для заказа. Как и ожидалось, цены перевалили за отметку в 1 млн рублей. Базовый внедорожник в комплектации «Комфорт Автомат» стоит от 1 034 000 рублей. В список стандартного оснащения вошел кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, 2 подушки безопасности, подогрев боковых зеркал, дополнительный отопитель салона, ABS+EBD, аудиоподготовка, тканевый салон, светодиодные ходовые огни и 16-дюймовые стальные колесные диски.На следующем уровне «Премиум Автомат» (от 1 180 000 рублей) дополнительно появляется мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигацией, климат-контроль, противотуманные фары, 16-е легкосплавные диски, подогрев лобового стекла, передних и задних сидений. Комплектации «Статус Автомат» (от 1 268 000 рублей) положена камера заднего вида, кожаная отделка сидений, задний подлокотник с подстаканниками, система безопасной парковки с передними и задними датчиками и 18-дюймовые диски оригинального дизайна.Версию «Edition I Автомат» (от 1 298 000 рублей) выпустят тиражом в 300 экземпляров с эксклюзивном цвете «Серый Титан». В салоне установили кресла с выраженной боковой поддержкой, черной или коричневой кожаной отделкой с перфорацией и тиснением на спинках. На центральном тоннеле имеется хромированная табличка с уникальным номером автомобиля (один из трехсот). Название лимитированной серии красуется также на спинках сидений и на салонных ковриках. Серийное производство внедорожников «Патриот» с АКПП должно стартовать в сентябре 2019 года.
2019-08-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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