30 августа 2019, 14:21
УАЗ «Патриот» с АКПП доступен для заказа
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Фото: УАЗ
Российские дилеры УАЗа начали принимать заказы на новую версию внедорожника «Патриот» с автоматической коробкой передач. Автомобиль доступен в четырех комплектациях. Цены начинаются от 1 034 000 рублей.
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
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На следующем уровне «Премиум Автомат» (от 1 180 000 рублей) дополнительно появляется мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигацией, климат-контроль, противотуманные фары, 16-е легкосплавные диски, подогрев лобового стекла, передних и задних сидений. Комплектации «Статус Автомат» (от 1 268 000 рублей) положена камера заднего вида, кожаная отделка сидений, задний подлокотник с подстаканниками, система безопасной парковки с передними и задними датчиками и 18-дюймовые диски оригинального дизайна.
Версию «Edition I Автомат» (от 1 298 000 рублей) выпустят тиражом в 300 экземпляров с эксклюзивном цвете «Серый Титан». В салоне установили кресла с выраженной боковой поддержкой, черной или коричневой кожаной отделкой с перфорацией и тиснением на спинках. На центральном тоннеле имеется хромированная табличка с уникальным номером автомобиля (один из трехсот). Название лимитированной серии красуется также на спинках сидений и на салонных ковриках. Серийное производство внедорожников «Патриот» с АКПП должно стартовать в сентябре 2019 года.
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