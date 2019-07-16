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16 июля 2019, 11:04

УАЗ «Патриот» с АКПП показали на фото

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Ульяновский автозавод опубликовал в соц.сетях первую официальную фотографию внедорожника с автоматической коробкой передач. Производство двухпедальной модификации должно начаться в сентябре 2019 года.
УАЗ Патриот с АКПП показали на фото
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Ульяновский автозавод назвал новую дату выхода на рынок «Патриота» с автоматической коробкой передач. Ранее ...
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Пресс-служба УАЗа решила проверить читателей на внимательность. В соц.сетях появилась фотография с вопросом: «Что не так?» Но поклонники марки быстро сориентировались, заметив только две педали вместо традиционных трех. При этом сам селектор автоматической коробки передач в кадр не попал.

Версия с АКПП появится в дилерских центрах уже совсем скоро. В декабре 2018 года компания пообещала представить новинку нынешней осенью. По предварительной информации, первые «Патриоты» с «автоматом» сойдут с конвейера в сентябре. 

Ранее представители Ульяновского автозавода сообщили, что с автоматической коробкой передач будет устанавливаться изрядно модернизированный 2,7-литровый двигатель ЗМЗ. Мотор получит усовершенствованную систему охлаждения и 30 новых деталей, в том числе блок и головку блока цилиндров, усилитель картера, сальникодержатель, картер опоры автоматической коробки, а также термостат и коленвал. Эти обновления, с одной стороны, позволят адаптировать мотор под установку АКПП, а с другой – улучшат климат в салоне. Технические характеристики агрегата не изменятся. Его мощность по-прежнему составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент равен 235 Нм.

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дамир
«Глас народа»: зачем «Патриоту» автоматическая коробка?
ему ещё мощность от 150 лс и более. на этой машине бортовой в молодости я работал в снабжении запчастями и она мне нравилась , а сей час я имею корейский он мне тоже нравится правда этот дизель 175 лс.
владимир
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УАЗ «Патриот» с АКПП показали на фото
{{material_125372}}Пресс-служба УАЗа решила проверить читателей на внимательность. В соц.сетях появилась фотография с вопросом: «Что не так?» Но поклонники марки быстро сориентировались, заметив только две педали вместо традиционных трех. При этом сам селектор автоматической коробки передач в кадр не попал.Версия с АКПП появится в дилерских центрах уже совсем скоро. В декабре 2018 года компания пообещала представить новинку нынешней осенью. По предварительной информации, первые «Патриоты» с «автоматом» сойдут с конвейера в сентябре. Ранее представители Ульяновского автозавода сообщили, что с автоматической коробкой передач будет устанавливаться изрядно модернизированный 2,7-литровый двигатель ЗМЗ. Мотор получит усовершенствованную систему охлаждения и 30 новых деталей, в том числе блок и головку блока цилиндров, усилитель картера, сальникодержатель, картер опоры автоматической коробки, а также термостат и коленвал. Эти обновления, с одной стороны, позволят адаптировать мотор под установку АКПП, а с другой – улучшат климат в салоне. Технические характеристики агрегата не изменятся. Его мощность по-прежнему составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент равен 235 Нм.
2019-07-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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