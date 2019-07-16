16 июля 2019, 11:04
УАЗ «Патриот» с АКПП показали на фото
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Ульяновский автозавод опубликовал в соц.сетях первую официальную фотографию внедорожника с автоматической коробкой передач. Производство двухпедальной модификации должно начаться в сентябре 2019 года.
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Версия с АКПП появится в дилерских центрах уже совсем скоро. В декабре 2018 года компания пообещала представить новинку нынешней осенью. По предварительной информации, первые «Патриоты» с «автоматом» сойдут с конвейера в сентябре.
Ранее представители Ульяновского автозавода сообщили, что с автоматической коробкой передач будет устанавливаться изрядно модернизированный 2,7-литровый двигатель ЗМЗ. Мотор получит усовершенствованную систему охлаждения и 30 новых деталей, в том числе блок и головку блока цилиндров, усилитель картера, сальникодержатель, картер опоры автоматической коробки, а также термостат и коленвал. Эти обновления, с одной стороны, позволят адаптировать мотор под установку АКПП, а с другой – улучшат климат в салоне. Технические характеристики агрегата не изменятся. Его мощность по-прежнему составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент равен 235 Нм.
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25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
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ему ещё мощность от 150 лс и более. на этой машине бортовой в молодости я работал в снабжении запчастями и она мне нравилась , а сей час я имею корейский он мне тоже нравится правда этот дизель 175 лс.
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