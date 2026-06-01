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Автор: Дарья Климова

1 июня 2026, 17:47

УАЗ «Патриот» с мотором Toyota и «раздаткой» Porsche продают за 5,2 млн рублей

УАЗ «Патриот» с мотором Toyota и «раздаткой» Porsche продают за 5,2 млн рублей

Начались торги за редкий УАЗ: собрали из топовых деталей и просят более 5 млн рублей

УАЗ «Патриот» с мотором Toyota и «раздаткой» Porsche продают за 5,2 млн рублей

Необычный УАЗ «Патриот» 2012 года с уникальным набором агрегатов выставлен на продажу за 5,2 млн рублей. Внедорожник получил мотор Toyota, коробку Porsche и салон Mercedes-Benz. Почему такие машины появляются на рынке и что важно знать перед покупкой - разбираемся подробно.

Необычный УАЗ «Патриот» 2012 года с уникальным набором агрегатов выставлен на продажу за 5,2 млн рублей. Внедорожник получил мотор Toyota, коробку Porsche и салон Mercedes-Benz. Почему такие машины появляются на рынке и что важно знать перед покупкой - разбираемся подробно.

На российском рынке появился лот, который сразу привлек внимание автолюбителей: выставлен на продажу УАЗ «Патриот» 2012 года, полностью переделанный с использованием компонентов от ведущих мировых брендов. Для многих владельцев отечественных внедорожников это не просто интересная новость - она показывает, как далеко может зайти индивидуальный тюнинг и насколько изменился подход к созданию уникальных автомобилей в России.

Главная особенность этого «Патриота» - практически полная замена всех ключевых узлов. По информации «Российской Газеты», от оригинального УАЗа остался только кузов и часть рамы. Вместо стандартного двигателя установлен японский 3,5-литровый V6 2GR-FSE от Toyota, который выдает 290 л.с. Такой мотор обычно ставят на премиальные модели Lexus и Toyota, что сразу поднимает уровень автомобиля на новый технический уровень.

Коробка передач - шестиступенчатый автомат, а раздаточная коробка взята от Porsche Cayenne. Это решение редко встречается даже среди профессиональных тюнеров, ведь интеграция таких агрегатов требует серьезной инженерной работы. Мосты - от Toyota Land Cruiser, причем с жесткими блокировками, что делает внедорожник максимально проходимым и надежным на бездорожье. В салоне - интерьер Mercedes-Benz, хотя точная модель не уточняется. Такой набор компонентов встречается крайне редко даже на рынке эксклюзивных авто.

Продавец отмечает, что на доработки ушло больше средств, чем составляет нынешняя цена автомобиля - 5,2 млн рублей. Все изменения официально внесены в документы, что важно для легальной эксплуатации. Подобные проекты обычно создаются для себя, а не для перепродажи, поэтому появление такого предложения на рынке - большая редкость. Для сравнения, недавно на рынке появлялись и другие необычные транспортные средства, например, самодельный трайк с автомобильным мотором и официальной регистрацией, что говорит о растущем интересе к индивидуальным проектам среди российских автолюбителей.

Если рассматривать этот УАЗ с точки зрения практической пользы, то он может заинтересовать не только коллекционеров, но и тех, кто ищет уникальный внедорожник для сложных условий. Важно отметить, что подобные машины требуют особого обслуживания и зачастую сложнее в ремонте, чем стандартные модели. Однако для ценителей редких автомобилей и поклонников тюнинга это предложение выглядит как шанс получить по-настоящему эксклюзивный экземпляр. Судя по тенденциям последних лет, спрос на такие проекты в России постепенно растет, а их стоимость может только увеличиваться.

Упомянутые модели: УАЗ Патриот (от 731 500 Р)
Упомянутые марки: УАЗ
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