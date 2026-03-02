Новый автодом «Навигатор»: комплектация с бойлером и стиральной машиной, цена и старт продаж

УАЗ «Патриот» стал основой для нового автодома с уникальным оснащением

На рынке появился автодом «Навигатор» на базе УАЗ «Патриот», рассчитанный на четверых и оснащенный тройной системой отопления, бойлером и даже стиральной машинкой. В условиях растущего интереса к внутреннему туризму такие решения становятся особенно актуальными.

Российский рынок домов на колесах пополнился заметной новинкой - автодомом «Навигатор», построенным на базе хорошо знакомого УАЗ «Патриот». В условиях, когда внутренний туризм набирает обороты, а спрос на мобильные решения для путешествий только растет, появление такого автомобиля выглядит весьма своевременным.

Автодом «Навигатор» рассчитан на четырех пассажиров и отличается не только вместительностью, но и продуманным оснащением. Внутри предусмотрено все необходимое для комфортного проживания в дороге: тройная система отопления, бойлер для горячей воды, стиральная машина, а также крепления для двух велосипедов. Для любителей активного отдыха и длительных путешествий это настоящая находка.

Фото: autocamper.pro

Особое внимание уделено деталям, которые делают поездку максимально комфортной. Силовой бампер и дополнительные фонари на крыше придают уверенности на бездорожье и в темное время суток. Внутреннее пространство организовано эргономично: каждый сантиметр используется с пользой — предусмотрены места для хранения вещей, полноценная зона отдыха и кухня для приготовления еды.

Фото: autocamper.pro

Базовая версия кемпера оценивается в 5,345 млн рублей, что делает его интересным вариантом для тех, кто мечтает о свободе передвижения без лишних компромиссов. Это делает новинку доступной для широкого круга покупателей, которые ищут баланс между комфортом и разумной стоимостью.

Появление такой модели говорит о том, что отечественный автопром внимательно следит за изменениями в предпочтениях россиян и готов оперативно реагировать на новые тенденции. В условиях, когда зарубежные аналоги становятся менее доступными, такие проекты помогают поддержать интерес к путешествиям по стране и дают новый импульс развитию внутреннего туризма.