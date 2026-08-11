Автодом для четверых с российскими технологиями – комфорт и автономность в любой точке России

11 августа 2026, 13:05
УАЗ Патриот в роли автодома: полный привод, три комплектации и российские детали
УАЗ Патриот в роли автодома: полный привод, три комплектации и российские детали
В условиях ограниченного импорта на рынке появился автодом, полностью собранный из российских компонентов и построенный на платформе УАЗ Патриот. Модель выделяется внедорожными возможностями, продуманной компоновкой и широким набором опций, что делает ее особенно актуальной для российских путешественников.
Появление полностью отечественного автодома на базе УАЗ Патриот стало знаковым событием для российского рынка мобильных домов. В условиях, когда импортные комплектующие становятся все менее доступными, интерес к таким проектам сохраняется. Новый автодом сочетает в себе проходимость классического внедорожника и уровень комфорта, который ранее был характерен для более дорогих зарубежных моделей.
Габариты автодома - 5400 мм в длину, 2100 мм в высоту и 3100 мм в высоту - позволяют разместить внутри четыре спальных и четыре посадочных места. Это делает модель подходящей как для семейных поездок, так и для небольших экспедиций в труднодоступных регионах.
В версии «Стандарт» уже предусмотрен автономный обогреватель, дизельный бойлер, увеличенные баки для воды, индукционная плита, холодильник, душевая с биотуалетом, солнечные панели и гелевые аккумуляторы. Для удобства парковки добавлены камера заднего вида и парктроники.
Комплектация «Оптима» расширяет возможности за счет фаркопа, дополнительного отопителя, маркизы, рейлингов с поворотным механизмом, защиты бампера, телевизора, портативной электростанции и кондиционера. В топовой версии «Люкс» стиральная машина, кофемашина и дополнительные светодиодные фонари, что заметно повышает уровень автономности и комфорта.
Отдельного внимания заслуживают технические характеристики: модуль - 2350 кг, размеры спальных мест - 1900х1400 мм и 1850х1000 мм, отдельный санузел с душем, холодильник на 95 литров, два аккумулятора на 100 А·ч и дополнительная литиевая батарея. Энергоснабжение предусматривает солнечную панель мощностью 600 Вт. В оснащение также входят механический бойлер и велодержатель.
Такой набор опций позволяет уверенно отправляться в длительные поездки без необходимости частных остановок для обслуживания. Использование исключительно российских комплектующих избавляет владельцев от длительного ожидания запчастей и сложностей с сервисом, что особенно актуально в современных условиях.
Интерес к мобильным решениям для путешествий в России стабильно растет, что приводит к появлению других проектов на рынке. УАЗ Патриот давно зарекомендовал себя как один из самых популярных отечественных внедорожников благодаря простоте конструкции и высокой ремонтопригодности. В последние годы на его базе появилось несколько специализированных модификаций, включая экспедиционные и коммерческие варианты.
Новый автодом может стать востребованным решением для тех, кто ценит независимость и готов принять во внимание самые разные регионы страны. Данный проект направлен на развитие внутреннего туризма и, в частности, отечественный автопром в условиях ограниченного доступа к зарубежным технологиям. Между тем, интерес к развитию транспортных решений утвердился и появился эксклюзивные модели, такие как гибридный гиперкар, о котором недавно рассказывалось в материалах о конкурентных автомобилях с устойчивой экономикой .
Новый автодом на базе УАЗ Патриот может стать одним из самых практичных и доступных вариантов для российских пассажиров.
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