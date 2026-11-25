25 ноября 2026, 06:03
Почему УАЗ Патриот X стал другим: что изменилось
Почему УАЗ Патриот X стал другим: что изменилось
Модернизированный УАЗ Патриот X уже пошел в производство. Внедорожник получил шестиступенчатую механику и электромеханическую раздатку; дизель вернулся в моторную гамму. Продажи ожидаются в конце 2026 года или начале 2027-го. Цену пока не объявили.
С 2019 года УАЗ не предлагал для Патриота серьезного обновления. Теперь перемены затронули салон и управление полным приводом. Изменилась и моторная гамма, а выпуск модернизированной машины уже начался. Серийное производство на Ульяновском автозаводе стартовало 24 ноября 2026 года одновременно с выпуском обновленных «Пикап X» и «Профи X», сообщила пресс-служба Sollers.
Версия получила название Патриот X. Это модернизация современных моделей, а не новое поколение на принципиально иной платформе. Обновление также предусмотрено и для аналогичного пикапа и легких грузовиков с подвеской Профи.
Изменения в салоне и снаружи
Внутри появился новый руль с литой алюминиево-магниевой. Переработана передняя панель, штатная система ограничений. Для холодного сезона предусмотрен обогрев рулевого колеса и всех сидений. Обогрев лобового стекла также входит в комплектацию.
Внешнее обновление заметно по блокам фар и задним фонарям со светодиодными элементами. Изменились и литые колесные диски: их рисунок отсылает к букве «У» и Ульяновскому автозаводу. Решетку радиатора также заменили, хотя это изменение не относится к существенным.
Новая трансмиссия и возвращение дизеля
Для раздаточной коробки заявлено электромеханическое управление. Вместо привычного рычага режимов подключаемого полного привода переключаются поворотным селектором на центральной консоли. Изменился интерфейс управления раздаточной коробкой, а полный привод остался подключаемым.
Бензиновая версия сохраняет атмосферный четырехцилиндровый двигатель ЗМЗ Pro 2,7 литра. Его мощность составляет 149,6 л. с., крутящий момент — 235 Н·м. В пару к мотору добавлена шестиступенчатая механическая коробка передач с тросовым управлением.
Еще одно важное изменение — возвращение дизельной модификации. Двухлитровый турбодизель Sollers 550010 развивает 136 л. с. и 320 Н·м; максимальный крутящий момент доступен с 1600 об/мин. Для дизеля также предусмотрена новая шестиступенчатая механика с тросовым управлением. Двигатель назван агрегатом JAC, локализованным в России и переработанным в Елабуге.
Автомат и цена пока впереди
Следующий этап обновления означает возврат автоматической коробки передач. Ранее Патриот продавался с автоматом, однако с 2022 года, согласно исходному материалу, машина была доступна только с механической коробкой. Срок появления новой автоматической версии не указан.
В 2027 году назначена экспедиционная модификация. В ее оснащение должны входить лебедка и защита порогов. Также предусмотрена защита рулевых тяг, задний дифференциал получит блокировку.
Официальной цены Патриота X пока нет. В качестве ориентира можно использовать приведенные цены прежней версии: от 2 005 000 рублей; с пакетом «Максимум» — 2 270 000 рублей. Отраслевые издания ориентируют начало продаж на 2027 год. Производство обновленного корпуса уже запущено.
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