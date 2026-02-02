Сняли с хранения и продают пикап УАЗ с турбированным мотором от ГАЗели и сцеплением от BMW M5

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

2 февраля 2026, 08:56

Редкий спортивный пикап на базе УАЗ-469 с турбомотором выставлен на продажу

В Алматы появился в продаже необычный УАЗ Пикап с мощным турбированным мотором, усиленной трансмиссией и профессиональной подготовкой для спорта. Почему этот экземпляр вызывает интерес даже у опытных автолюбителей — разбираемся в деталях.

На казахстанском рынке появился по-настоящему уникальный экземпляр — УАЗ Pickup 2026 года, который сразу привлек внимание автолюбителей и поклонников внедорожных соревнований. Как выяснил 110km.ru, этот пикап не просто очередная модификация, а результат кропотливой работы и инженерного подхода, что особенно важно для тех, кто ищет не стандартное решение, а готовый инструмент для победы в сложных условиях.

Главная особенность этого спортвного УАЗа — глубоко модернизированная техническая часть. Под капотом установлен турбированный двигатель УМЗ421.64 от ГАЗели Бизнес, который в паре с турбиной TD04 выдает более 180 лошадиных сил. Для поддержания стабильной температуры впуска даже при экстремальных нагрузках используется водяной куллер от BMW X6, а радиатор от Газели обеспечивает максимальную теплоотдачу. Два вентилятора SPAL с раздельным управлением позволяют контролировать охлаждение в любых условиях, а генератор на 190А с водяным охлаждением гарантирует стабильную работу всей электрики.

Коробка передач — механическая, с четырьмя синхронизаторами, а раздаточная коробка с понижением 3.3 позволяет уверенно преодолевать сложные участки. Сцепление собрано из компонентов BMW M5 и Patrol, что обеспечивает надежность даже при высоких нагрузках. Карданы от Toyota с шарнирами гука, а также усиленные мосты с принудительными электроблокировками Hardblock sport и дисковыми тормозами — все это говорит о серьезном подходе к подготовке машины для спорта и бездорожья.

Фото: kolesa.kz

Передняя и задняя подвески оснащены стойками и гидравлическими отбойниками PROFENDER, что позволяет выдерживать удары и сохранять управляемость на самых сложных трассах. Колеса — трехсоставные диски с внутренним бедлоком и резиной maxxis trepador bias 35/12.5/15, что дает возможность ездить на минимальном давлении и не бояться проколов. Система автоматической подкачки колес управляется кнопкой, а при необходимости есть и ручной дублер. За подкачку отвечает компрессор Berkut R24.

Безопасность не осталась без внимания: установлен полный каркас безопасности, а алюминиевый бак на 90 литров обеспечивает запас хода даже в условиях длительных заездов. Лебедка с возможностью работы в обе стороны и легкий литий-титанатный аккумулятор на 100А (эквивалент обычному 200А, но весит всего 10 кг) — еще одни аргументы в пользу профессионального подхода к подготовке этого автомобиля.

Вся электрика переложена заново, управление и датчики выведены под потолок для удобства и безопасности. Машина двухместная, кузов «боевой», рассчитан на контактные виды спорта. Такой УАЗ — не просто транспорт, а полноценный инструмент для тех, кто привык побеждать на бездорожье и не боится бросить вызов самым сложным трассам.

Упомянутые модели: УАЗ 469
Упомянутые марки: УАЗ
