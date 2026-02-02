Сняли с хранения и продают пикап УАЗ с турбированным мотором от ГАЗели и сцеплением от BMW M5

2 февраля 2026, 08:56
Редкий спортивный пикап на базе УАЗ-469 с турбомотором выставлен на продажу
Редкий спортивный пикап на базе УАЗ-469 с турбомотором выставлен на продажу
В Алматы появился в продаже необычный УАЗ Пикап с мощным турбированным мотором, усиленной трансмиссией и профессиональной подготовкой для спорта. Почему этот экземпляр вызывает интерес даже у опытных автолюбителей — разбираемся в деталях.
На казахстанском рынке появился по-настоящему уникальный экземпляр — УАЗ Pickup 2026 года, который сразу привлек внимание автолюбителей и поклонников внедорожных соревнований. Как выяснил 110km.ru, этот пикап не просто очередная модификация, а результат кропотливой работы и инженерного подхода, что особенно важно для тех, кто ищет не стандартное решение, а готовый инструмент для победы в сложных условиях.
Главная особенность этого спортвного УАЗа — глубоко модернизированная техническая часть. Под капотом установлен турбированный двигатель УМЗ421.64 от ГАЗели Бизнес, который в паре с турбиной TD04 выдает более 180 лошадиных сил. Для поддержания стабильной температуры впуска даже при экстремальных нагрузках используется водяной куллер от BMW X6, а радиатор от Газели обеспечивает максимальную теплоотдачу. Два вентилятора SPAL с раздельным управлением позволяют контролировать охлаждение в любых условиях, а генератор на 190А с водяным охлаждением гарантирует стабильную работу всей электрики.
Коробка передач — механическая, с четырьмя синхронизаторами, а раздаточная коробка с понижением 3.3 позволяет уверенно преодолевать сложные участки. Сцепление собрано из компонентов BMW M5 и Patrol, что обеспечивает надежность даже при высоких нагрузках. Карданы от Toyota с шарнирами гука, а также усиленные мосты с принудительными электроблокировками Hardblock sport и дисковыми тормозами — все это говорит о серьезном подходе к подготовке машины для спорта и бездорожья.
Передняя и задняя подвески оснащены стойками и гидравлическими отбойниками PROFENDER, что позволяет выдерживать удары и сохранять управляемость на самых сложных трассах. Колеса — трехсоставные диски с внутренним бедлоком и резиной maxxis trepador bias 35/12.5/15, что дает возможность ездить на минимальном давлении и не бояться проколов. Система автоматической подкачки колес управляется кнопкой, а при необходимости есть и ручной дублер. За подкачку отвечает компрессор Berkut R24.
Безопасность не осталась без внимания: установлен полный каркас безопасности, а алюминиевый бак на 90 литров обеспечивает запас хода даже в условиях длительных заездов. Лебедка с возможностью работы в обе стороны и легкий литий-титанатный аккумулятор на 100А (эквивалент обычному 200А, но весит всего 10 кг) — еще одни аргументы в пользу профессионального подхода к подготовке этого автомобиля.
Вся электрика переложена заново, управление и датчики выведены под потолок для удобства и безопасности. Машина двухместная, кузов «боевой», рассчитан на контактные виды спорта. Такой УАЗ — не просто транспорт, а полноценный инструмент для тех, кто привык побеждать на бездорожье и не боится бросить вызов самым сложным трассам.
Похожие материалы UAZ
-
30.12.2025, 10:01
Уникальный УАЗ 469 миллионник с техникой Mercedes G-Class выставлен на продажу в Германии
В Германии появился необычный УАЗ 469 с техникой Mercedes G. Автомобиль подготовлен для бездорожья и соревнований. Оригинальные размеры сохранены. Цена и детали вызывают интерес. Необычный проект ждет нового владельца.Читать далее
-
07.12.2025, 07:41
Советский УАЗ-469 продают в Испании по цене нового кроссовера
В Европе выставили на продажу УАЗ. Это не просто старый внедорожник. Его полностью восстановили до идеала. Теперь за него просят огромные деньги. Узнайте, почему он так дорого стоит.Читать далее
-
05.12.2025, 08:08
Уникальный семиместный УАЗ-469П для Минсвязи: почему проект не стал серийным
Ульяновский завод создал необычный внедорожник для Минсвязи СССР. Модель отличалась увеличенной базой и семиместным салоном. Серийного производства так и не случилось. Почему проект остался в истории как редкий эксперимент, читайте в нашем материале.Читать далее
-
20.11.2025, 10:25
Легендарный УАЗ-469Б польской полиции ушел на заслуженный отдых в музей
В Польше проводили на пенсию УАЗ. Легендарный внедорожник служил в полиции. Теперь он стал музейным экспонатом. Автомобиль находится в идеальном состоянии. Его история впечатляет многих людей. Узнайте больше о его судьбе.Читать далее
-
21.08.2025, 05:32
В Италии продают легендарный УАЗ-469 за 14 000 евро
В Италии выставили на продажу уникальный УАЗ-469 1983 года выпуска — не бензиновый «бобик» из советских анекдотов, а редкий дизельный внедорожник, полностью восстановленный до состояния «как новый». Хозяйка оценила его в 14 000 евро или порядка 1,3 млн рублей по текущему курсу. Это почти втрое дороже, чем за аналогичные бензиновые внедорожники просят в России.Читать далее
-
19.06.2025, 00:22
Самые яркие и дорогие российские автомобили, которые продают в Европе в июне 2025 года
Интерес к автомобилям российского производства в Европе сохраняется на протяжении десятилетий. Причин несколько. Одни ностальгируют по временам соцлагеря. Другие ценят наши машины за уникальность и простоту конструкции. Третьи – просто чудаки и любители экзотики.Читать далее
-
20.05.2025, 07:59
Советский внедорожник УАЗ-469 выставлен на продажу в Германии за 9200 евро
В Германии выставили на продажу 35-летний внедорожник УАЗ-469, который прошел серьезную подготовку и теперь соответствует местным требованиям техосмотра (TÜV). Несмотря на солидный возраст автомобиль неплохо сохранился, и владелец просит за него 9200 евро.Читать далее
-
08.11.2022, 11:11
Посмотрите, каким интересным получился юбилейный УАЗ-469
В честь 50-летия легендарного внедорожника УАЗ-469 представители автозавода провели в Ульяновске официальную презентацию коллекционной серии. Первые 10 автомобилей уже обрели своих хозяев. Читать далее
-
11.10.2021, 16:28
В Сети вспомнили об уникальном УАЗике-снегоуборщике для московских улиц
Специальные машины дли уборки тротуаров и дворовых территорий появились в Москве в конце 1940-х годов. Разрабатывать коммунальную технику на оригинальной платформе было долго и дорого, поэтому к работе «дворниками» адаптировали легковые автомобили.Читать далее
-
08.09.2021, 11:06
Пассажирка засевшего в грязь УАЗа задохнулась выхлопными газами
Трагедия имела место минувшим воскресеньем в Тосненском районе Ленинградской области. Молодая женщина решила поехать в лес за грибами и прихватила с собой трехлетнего сынишку.Читать далее
Похожие материалы UAZ
-
30.12.2025, 10:01
Уникальный УАЗ 469 миллионник с техникой Mercedes G-Class выставлен на продажу в Германии
В Германии появился необычный УАЗ 469 с техникой Mercedes G. Автомобиль подготовлен для бездорожья и соревнований. Оригинальные размеры сохранены. Цена и детали вызывают интерес. Необычный проект ждет нового владельца.Читать далее
-
07.12.2025, 07:41
Советский УАЗ-469 продают в Испании по цене нового кроссовера
В Европе выставили на продажу УАЗ. Это не просто старый внедорожник. Его полностью восстановили до идеала. Теперь за него просят огромные деньги. Узнайте, почему он так дорого стоит.Читать далее
-
05.12.2025, 08:08
Уникальный семиместный УАЗ-469П для Минсвязи: почему проект не стал серийным
Ульяновский завод создал необычный внедорожник для Минсвязи СССР. Модель отличалась увеличенной базой и семиместным салоном. Серийного производства так и не случилось. Почему проект остался в истории как редкий эксперимент, читайте в нашем материале.Читать далее
-
20.11.2025, 10:25
Легендарный УАЗ-469Б польской полиции ушел на заслуженный отдых в музей
В Польше проводили на пенсию УАЗ. Легендарный внедорожник служил в полиции. Теперь он стал музейным экспонатом. Автомобиль находится в идеальном состоянии. Его история впечатляет многих людей. Узнайте больше о его судьбе.Читать далее
-
21.08.2025, 05:32
В Италии продают легендарный УАЗ-469 за 14 000 евро
В Италии выставили на продажу уникальный УАЗ-469 1983 года выпуска — не бензиновый «бобик» из советских анекдотов, а редкий дизельный внедорожник, полностью восстановленный до состояния «как новый». Хозяйка оценила его в 14 000 евро или порядка 1,3 млн рублей по текущему курсу. Это почти втрое дороже, чем за аналогичные бензиновые внедорожники просят в России.Читать далее
-
19.06.2025, 00:22
Самые яркие и дорогие российские автомобили, которые продают в Европе в июне 2025 года
Интерес к автомобилям российского производства в Европе сохраняется на протяжении десятилетий. Причин несколько. Одни ностальгируют по временам соцлагеря. Другие ценят наши машины за уникальность и простоту конструкции. Третьи – просто чудаки и любители экзотики.Читать далее
-
20.05.2025, 07:59
Советский внедорожник УАЗ-469 выставлен на продажу в Германии за 9200 евро
В Германии выставили на продажу 35-летний внедорожник УАЗ-469, который прошел серьезную подготовку и теперь соответствует местным требованиям техосмотра (TÜV). Несмотря на солидный возраст автомобиль неплохо сохранился, и владелец просит за него 9200 евро.Читать далее
-
08.11.2022, 11:11
Посмотрите, каким интересным получился юбилейный УАЗ-469
В честь 50-летия легендарного внедорожника УАЗ-469 представители автозавода провели в Ульяновске официальную презентацию коллекционной серии. Первые 10 автомобилей уже обрели своих хозяев. Читать далее
-
11.10.2021, 16:28
В Сети вспомнили об уникальном УАЗике-снегоуборщике для московских улиц
Специальные машины дли уборки тротуаров и дворовых территорий появились в Москве в конце 1940-х годов. Разрабатывать коммунальную технику на оригинальной платформе было долго и дорого, поэтому к работе «дворниками» адаптировали легковые автомобили.Читать далее
-
08.09.2021, 11:06
Пассажирка засевшего в грязь УАЗа задохнулась выхлопными газами
Трагедия имела место минувшим воскресеньем в Тосненском районе Ленинградской области. Молодая женщина решила поехать в лес за грибами и прихватила с собой трехлетнего сынишку.Читать далее