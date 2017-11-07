7 ноября 2017, 14:18

UAZ Pickup стал доступнее

Внедорожник с грузовой платформой UAZ Pickup получил новую базовую комплектацию «Классик». Цены на автомобиль начинаются от 699 000 рублей. Таким образом, это самая доступная версия модели.
^
УАЗ Пикап
Выпускается с 2008 г.
Новый от 839 000 до 1 139 990 Р
Отзывов: 4
Во всех комплектациях машина предлагается с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В новой версии «Классик» УАЗ ПИКАП оснащен раздаточной коробкой с механическим приводом управления.

В базовой комплектации модели имеются: подушка безопасности водителя, антиблокировочная система (ABS) и электронная система распределения тормозных усилий (EBD). Из опций комфорта в версии «Классик» предлагается регулировка руля по высоте и наклону, а также электростеклоподъемники и электроблокировка всех дверей.

Ранее стартовой комплектацией автомобиля был «Стандарт». Pickup в этой версии доступен по цене от 877 000 рублей. От «Классик» ее отличают раздаточная коробка с электромеханическим приводом, подушка безопасности переднего пассажира, петли для крепления в багажнике.  
Купить авто UAZ

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Василь
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква УАЗ Автомудрость УАЗ АвтоПитер УАЗ Дизайн и тюнинг УАЗ Новинки и концепт кары УАЗ Новости и акции автосалонов УАЗ Автосалоны и дилеры марки УАЗ Аренда и прокат авто марки УАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки УАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки УАЗ
Главные материалы
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
По медвежьей земле на «медвежьем» Skoda Kodiaq
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 24 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
UAZ Pickup стал доступнее
{{model_3100}} Во всех комплектациях машина предлагается с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В новой версии «Классик» УАЗ ПИКАП оснащен раздаточной коробкой с механическим приводом управления. В базовой комплектации модели имеются: подушка безопасности водителя, антиблокировочная система (ABS) и электронная система распределения тормозных усилий (EBD). Из опций комфорта в версии «Классик» предлагается регулировка руля по высоте и наклону, а также электростеклоподъемники и электроблокировка всех дверей.Ранее стартовой комплектацией автомобиля был «Стандарт». Pickup в этой версии доступен по цене от 877 000 рублей. От «Классик» ее отличают раздаточная коробка с электромеханическим приводом, подушка безопасности переднего пассажира, петли для крепления в багажнике.  
2017-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Великий Новгород Краснодар Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG