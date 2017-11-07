7 ноября 2017, 14:18
UAZ Pickup стал доступнее
Внедорожник с грузовой платформой UAZ Pickup получил новую базовую комплектацию «Классик». Цены на автомобиль начинаются от 699 000 рублей. Таким образом, это самая доступная версия модели.
В базовой комплектации модели имеются: подушка безопасности водителя, антиблокировочная система (ABS) и электронная система распределения тормозных усилий (EBD). Из опций комфорта в версии «Классик» предлагается регулировка руля по высоте и наклону, а также электростеклоподъемники и электроблокировка всех дверей.
Ранее стартовой комплектацией автомобиля был «Стандарт». Pickup в этой версии доступен по цене от 877 000 рублей. От «Классик» ее отличают раздаточная коробка с электромеханическим приводом, подушка безопасности переднего пассажира, петли для крепления в багажнике.
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Отзывы по теме
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
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