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14 февраля 2020, 16:15

УАЗ «Пикап» с «автоматом» начнут продавать в апреле

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Фото: cartechnic.ru
УАЗ «Пикап» с автоматической трансмиссией появится в салонах российских дилеров в апреле 2020 года. Он получит точно такую же автоматическую коробку передач Punch Powertrain, как и УАЗ «Патриот».
УАЗ Пикап с автоматом начнут продавать в апреле

Фото: cartechnic.ru

УАЗ Пикап с автоматом начнут продавать в апреле

Фото: cartechnic.ru

УАЗ Пикап с автоматом начнут продавать в апреле

Фото: cartechnic.ru

УАЗ Пикап с автоматом начнут продавать в апреле

Фото: cartechnic.ru

УАЗ Пикап с автоматом начнут продавать в апреле

Фото: cartechnic.ru

УАЗ Пикап с автоматом начнут продавать в апреле

Фото: cartechnic.ru

УАЗ Пикап с автоматом начнут продавать в апреле
УАЗ Пикап с автоматом начнут продавать в апреле
УАЗ Пикап с автоматом начнут продавать в апреле
УАЗ Пикап с автоматом начнут продавать в апреле
УАЗ Пикап с автоматом начнут продавать в апреле
УАЗ Пикап с автоматом начнут продавать в апреле
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УАЗ «Пикап» появится в продаже с автоматической трансмиссией в апреле, об этом сообщило аналитическое агентство «АвтоСТАТ». Напомним, что его соплатформенник внедорожник УАЗ «Патриот» продается с 6-ступенчатым «автоматом» с августа 2019 года.

В планы УАЗа не входило разбавлять моторную гамму, поэтому «Пикап» получит всю агрегатную базу «Патриота». А именно, 2,7-литровый бензиновый четырехтактный двигатель ЗМЗ - 409051 мощностью 150 лошадей и 6-ступенчатую французскую автоматическую трансмиссию Punch Powertrain. «Патриот» с «автоматом» 2020 года выпуска стоит 1 млн 49 тыс. рублей против 835 тыс. за «механику». Учитывая, что «Пикап» с «механикой» стоит 855 тыс. рублей, можно предположить, что «Пикап» с «автоматом» будет стоить 1 млн 69 тыс. рублей. Официальных цен еще нет.
 
О том, что «Пикап» оснастят автоматической трансмиссией разговоры были еще осенью 2019, сразу после выхода УАЗ Патриот с «автоматом». Также ожидается появление нескольких спецверсий существующих моделей. На сегодняшний день купить «Пикап» можно только с 5-ти ступенчатой механической коробкой передач.

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Валерий
УАЗ запатентовал еще одну деталь нового «Патриота»
Честно скомуниздив кнопки у фольксвагена и киа. Вобще в настоящее время что то пантентовать уже не имеет смысла по моему, кроме названия. Все что увидели китайцы - ушло в народ.
Тароман
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УАЗ «Пикап» с «автоматом» начнут продавать в апреле
{{material_128941}}УАЗ «Пикап» появится в продаже с автоматической трансмиссией в апреле, об этом сообщило аналитическое агентство «АвтоСТАТ». Напомним, что его соплатформенник внедорожник УАЗ «Патриот» продается с 6-ступенчатым «автоматом» с августа 2019 года.В планы УАЗа не входило разбавлять моторную гамму, поэтому «Пикап» получит всю агрегатную базу «Патриота». А именно, 2,7-литровый бензиновый четырехтактный двигатель ЗМЗ - 409051 мощностью 150 лошадей и 6-ступенчатую французскую автоматическую трансмиссию Punch Powertrain. «Патриот» с «автоматом» 2020 года выпуска стоит 1 млн 49 тыс. рублей против 835 тыс. за «механику». Учитывая, что «Пикап» с «механикой» стоит 855 тыс. рублей, можно предположить, что «Пикап» с «автоматом» будет стоить 1 млн 69 тыс. рублей. Официальных цен еще нет. О том, что «Пикап» оснастят автоматической трансмиссией разговоры были еще осенью 2019, сразу после выхода УАЗ Патриот с «автоматом». Также ожидается появление нескольких спецверсий существующих моделей. На сегодняшний день купить «Пикап» можно только с 5-ти ступенчатой механической коробкой передач.
2020-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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