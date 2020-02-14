14 февраля 2020, 16:15
УАЗ «Пикап» с «автоматом» начнут продавать в апреле
- 186
- 0
Фото: cartechnic.ru
УАЗ «Пикап» с автоматической трансмиссией появится в салонах российских дилеров в апреле 2020 года. Он получит точно такую же автоматическую коробку передач Punch Powertrain, как и УАЗ «Патриот».
Фото: cartechnic.ru
Фото: cartechnic.ru
Фото: cartechnic.ru
Фото: cartechnic.ru
Фото: cartechnic.ru
Фото: cartechnic.ru
Ранее мы писали
В январе 2020 года на российском рынке подержанных автомобилей было продано 82 тыс. 907 машин сегмента SUV ...Читать далее
В планы УАЗа не входило разбавлять моторную гамму, поэтому «Пикап» получит всю агрегатную базу «Патриота». А именно, 2,7-литровый бензиновый четырехтактный двигатель ЗМЗ - 409051 мощностью 150 лошадей и 6-ступенчатую французскую автоматическую трансмиссию Punch Powertrain. «Патриот» с «автоматом» 2020 года выпуска стоит 1 млн 49 тыс. рублей против 835 тыс. за «механику». Учитывая, что «Пикап» с «механикой» стоит 855 тыс. рублей, можно предположить, что «Пикап» с «автоматом» будет стоить 1 млн 69 тыс. рублей. Официальных цен еще нет.
О том, что «Пикап» оснастят автоматической трансмиссией разговоры были еще осенью 2019, сразу после выхода УАЗ Патриот с «автоматом». Также ожидается появление нескольких спецверсий существующих моделей. На сегодняшний день купить «Пикап» можно только с 5-ти ступенчатой механической коробкой передач.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
Честно скомуниздив кнопки у фольксвагена и киа. Вобще в настоящее время что то пантентовать уже не имеет смысла по моему, кроме названия. Все что увидели китайцы - ушло в народ.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве