1 апреля 2020, 16:50
УАЗ «Пикап» с «автоматом» стоит от 1 181 000 рублей
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Фото: УАЗ
Ульяновский автозавод определился с ценами и комплектациями «Пикапа» с 6-диапазонным «автоматом» Punch. Базовой для внедорожника стала комплектация «Оптимум» со 150-сильным мотором.
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
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Набор штатного оборудования включает в себя две подушки безопасности, кондиционер, электропривод и подогрев боковых зеркал, электростеклоподъёмники всех дверей. Вместо магнитолы - только аудиоподготовка. Сидения отделаны тканью. Колесные диски – стальные 16-дюймовые. Решетка радиатора - с черными глянцевыми элементами и тонированным логотипом УАЗ.
«Пикап» с АКПП в комплектации «Премиум» (от 1 333 000 рублей) внешне отличается, противотуманными фарами, легкосплавными дисками и активной антенной. В салоне появляется медиасистема с 7-дюймовым сенсорным экраном, мульти-руль и климат-контроль. Все сидения обогреваются, а водительское регулируется по высоте. Кроме того, внедорожник оснащен электронной системой стабилизации, помощниками контроля тягового усилия и торможения в повороте.
Салон топового «Пикапа» с автоматической коробкой в исполнении «Статус» (от 1 420 000 рублей) отделан кожзамом. Водительское сидение имеет регулировку поясничного подпора. В список оснащения вошла камера заднего вида и бескаркасные стеклоочистители.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Вот и славно, даже когда патроны закончатся, можно кидать дверные ручки в противника.
Интересный шаг в будущее! УАЗ молодцы, заметен прогресс и в нынешних моделях, и в перспективах разработки.
Патрик машина хорошая хоть еще и нуждается в модернизации. Уэтой машины есть будущее по сравнению с ВАЗом.
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