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1 апреля 2020, 16:50

УАЗ «Пикап» с «автоматом» стоит от 1 181 000 рублей

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Фото: УАЗ
Ульяновский автозавод определился с ценами и комплектациями «Пикапа» с 6-диапазонным «автоматом» Punch. Базовой для внедорожника стала комплектация «Оптимум» со 150-сильным мотором.
УАЗ Пикап с автоматом стоит от 1 181 000 рублей

Фото: УАЗ

УАЗ Пикап с автоматом стоит от 1 181 000 рублей

Фото: УАЗ

УАЗ Пикап с автоматом стоит от 1 181 000 рублей

Фото: УАЗ

УАЗ Пикап с автоматом стоит от 1 181 000 рублей

Фото: УАЗ

УАЗ Пикап с автоматом стоит от 1 181 000 рублей

Фото: УАЗ

УАЗ Пикап с автоматом стоит от 1 181 000 рублей

Фото: УАЗ

УАЗ Пикап с автоматом стоит от 1 181 000 рублей

Фото: УАЗ

УАЗ Пикап с автоматом стоит от 1 181 000 рублей
УАЗ Пикап с автоматом стоит от 1 181 000 рублей
УАЗ Пикап с автоматом стоит от 1 181 000 рублей
УАЗ Пикап с автоматом стоит от 1 181 000 рублей
УАЗ Пикап с автоматом стоит от 1 181 000 рублей
УАЗ Пикап с автоматом стоит от 1 181 000 рублей
УАЗ Пикап с автоматом стоит от 1 181 000 рублей
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УАЗ «Пикап» с автоматической трансмиссией Punch Powerglide 6L50 и двигателем мощностью 150 л.с. в комплектации «Оптимум» стоит от 1 181 000 рублей. Это на 99 000 рублей дороже, чем внедорожник в аналогичном оснащении, но с механической коробкой передач.

Набор штатного оборудования включает в себя две подушки безопасности, кондиционер, электропривод и подогрев боковых зеркал, электростеклоподъёмники всех дверей. Вместо магнитолы - только аудиоподготовка. Сидения отделаны тканью. Колесные диски – стальные 16-дюймовые. Решетка радиатора - с черными глянцевыми элементами и тонированным логотипом УАЗ.

«Пикап» с АКПП в комплектации «Премиум» (от 1 333 000 рублей) внешне отличается, противотуманными фарами, легкосплавными дисками и активной антенной. В салоне появляется медиасистема с 7-дюймовым сенсорным экраном, мульти-руль и климат-контроль. Все сидения обогреваются, а водительское регулируется по высоте. Кроме того, внедорожник оснащен электронной системой стабилизации, помощниками контроля тягового усилия и торможения в повороте.

Салон топового «Пикапа» с автоматической коробкой в исполнении «Статус» (от 1 420 000 рублей) отделан кожзамом. Водительское сидение имеет регулировку поясничного подпора. В список оснащения вошла камера заднего вида и бескаркасные стеклоочистители.

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Комментарии
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Отзывы по теме
УАЗы приняли участие в учениях мотострелков
Вот и славно, даже когда патроны закончатся, можно кидать дверные ручки в противника.
Иван
УАЗ представил свою первую модель гибридного автомобиля
Интересный шаг в будущее! УАЗ молодцы, заметен прогресс и в нынешних моделях, и в перспективах разработки.
Владимир
Чем радует душу и тело новый УАЗ 2015 года
Патрик машина хорошая хоть еще и нуждается в модернизации. Уэтой машины есть будущее по сравнению с ВАЗом.
Cерега
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УАЗ «Пикап» с «автоматом» стоит от 1 181 000 рублей
{{material_128645}}УАЗ «Пикап» с автоматической трансмиссией Punch Powerglide 6L50 и двигателем мощностью 150 л.с. в комплектации «Оптимум» стоит от 1 181 000 рублей. Это на 99 000 рублей дороже, чем внедорожник в аналогичном оснащении, но с механической коробкой передач.Набор штатного оборудования включает в себя две подушки безопасности, кондиционер, электропривод и подогрев боковых зеркал, электростеклоподъёмники всех дверей. Вместо магнитолы - только аудиоподготовка. Сидения отделаны тканью. Колесные диски – стальные 16-дюймовые. Решетка радиатора - с черными глянцевыми элементами и тонированным логотипом УАЗ.«Пикап» с АКПП в комплектации «Премиум» (от 1 333 000 рублей) внешне отличается, противотуманными фарами, легкосплавными дисками и активной антенной. В салоне появляется медиасистема с 7-дюймовым сенсорным экраном, мульти-руль и климат-контроль. Все сидения обогреваются, а водительское регулируется по высоте. Кроме того, внедорожник оснащен электронной системой стабилизации, помощниками контроля тягового усилия и торможения в повороте.Салон топового «Пикапа» с автоматической коробкой в исполнении «Статус» (от 1 420 000 рублей) отделан кожзамом. Водительское сидение имеет регулировку поясничного подпора. В список оснащения вошла камера заднего вида и бескаркасные стеклоочистители.
2020-04-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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