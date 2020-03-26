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26 марта 2020, 01:31

УАЗ Пикап выпустят с автоматической трансмиссией

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Фото: UAZ
На сайте Росстандарта в открытом доступе появилось Одобрение типа транспортного средства на УАЗ Пикап с автоматической трансмиссией, точно такой же, как у Патриота.
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Ульяновский автозавод сертифицировал в России новую модификацию пикапа. Концерн получил ОТТС на UAZ Pickup с «автоматом». Пикап оснастят шестиступенчатой автоматической коробкой передач, которая будет работать в паре с 2,7 литровым мотором ZMZ мощностью 150 лошадиных сил. 

В числе штатного оборудования обозначены система ГЛОНАСС, водительская подушка безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, аудиоподготовка и иммобилайзер. В качестве дополнительного оборудования для различных модификаций также предусмотрены климат-контроль, круиз-контроль, предпусковой подогреватель, экспедиционный багажник на крыше и другое.

Внедорожник с аналогичной автоматической коробкой передач в базовой комплектации стоит от 1 034 000 рублей. Комплектация с круиз-контролем, гидравлическим ассистентом при торможении, системой помощи при подъеме в гору и режимом для езды по бездорожью стоит уже от 1,3 млн рублей. Патриот с «механикой» продают за 819 900 рублей в базовой комплектации. Стоимость пикапа с «механикой» колеблется от 839 900 рублей до 1 219 900 рублей.

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Вот и славно, даже когда патроны закончатся, можно кидать дверные ручки в противника.
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УАЗ Пикап выпустят с автоматической трансмиссией
{{material_129415}}Ульяновский автозавод сертифицировал в России новую модификацию пикапа. Концерн получил ОТТС на UAZ Pickup с «автоматом». Пикап оснастят шестиступенчатой автоматической коробкой передач, которая будет работать в паре с 2,7 литровым мотором ZMZ мощностью 150 лошадиных сил. В числе штатного оборудования обозначены система ГЛОНАСС, водительская подушка безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, аудиоподготовка и иммобилайзер. В качестве дополнительного оборудования для различных модификаций также предусмотрены климат-контроль, круиз-контроль, предпусковой подогреватель, экспедиционный багажник на крыше и другое.Внедорожник с аналогичной автоматической коробкой передач в базовой комплектации стоит от 1 034 000 рублей. Комплектация с круиз-контролем, гидравлическим ассистентом при торможении, системой помощи при подъеме в гору и режимом для езды по бездорожью стоит уже от 1,3 млн рублей. Патриот с «механикой» продают за 819 900 рублей в базовой комплектации. Стоимость пикапа с «механикой» колеблется от 839 900 рублей до 1 219 900 рублей.
2020-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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