26 марта 2020, 01:31
УАЗ Пикап выпустят с автоматической трансмиссией
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Фото: UAZ
На сайте Росстандарта в открытом доступе появилось Одобрение типа транспортного средства на УАЗ Пикап с автоматической трансмиссией, точно такой же, как у Патриота.
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В числе штатного оборудования обозначены система ГЛОНАСС, водительская подушка безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, аудиоподготовка и иммобилайзер. В качестве дополнительного оборудования для различных модификаций также предусмотрены климат-контроль, круиз-контроль, предпусковой подогреватель, экспедиционный багажник на крыше и другое.
Внедорожник с аналогичной автоматической коробкой передач в базовой комплектации стоит от 1 034 000 рублей. Комплектация с круиз-контролем, гидравлическим ассистентом при торможении, системой помощи при подъеме в гору и режимом для езды по бездорожью стоит уже от 1,3 млн рублей. Патриот с «механикой» продают за 819 900 рублей в базовой комплектации. Стоимость пикапа с «механикой» колеблется от 839 900 рублей до 1 219 900 рублей.
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