7 февраля 2020, 16:21
УАЗ поддержит чилийский футбол
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Фото: auto.ru
Ульяновский автозавод стал спонсором футбольной команды «Палестино» (Club Deportivo Palestino) из чилийского города Сантьяго. На форме игроков появился логотип российской марки, а футболисты смогут выбрать себе по внедорожнику УАЗ.
Фото: autonews.ru
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Спонсорский контракт, подписанный официальным дистрибьютором УАЗ в Южной Америке, компанией Inversiones UAZ Chile, предусматривает помимо прямого финансирования еще и предоставление футболистам внедорожников УАЗ в личное пользование. Взамен на футболках игроков появятся логотипы ульяновской марки.
Продажи автомобилей УАЗ стартовали в Чили в апреле прошлого года. В 2019 – 2020 годах в стране должны открыться 18 дилерских центров. На первом этапе чилийским покупателям предложили только одну модель – классический внедорожник «Хантер», но зато сразу в трех версиях: в базовой модификации с металлической крышей Classic Hard Top или с мягким верхом Classic Soft Top, а также в исполнении Trophy. Интерес к российскому «вездеходу» проявили предприятия горнодобывающей промышленности и серфинг-клубы. Затем на рынок вышли и другие модели УАЗа: «Буханка», «Патриот», «Пикап» и «Профи».
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25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
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