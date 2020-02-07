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7 февраля 2020, 16:21

УАЗ поддержит чилийский футбол

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Фото: auto.ru
Ульяновский автозавод стал спонсором футбольной команды «Палестино» (Club Deportivo Palestino) из чилийского города Сантьяго. На форме игроков появился логотип российской марки, а футболисты смогут выбрать себе по внедорожнику УАЗ.
УАЗ поддержит чилийский футбол

Фото: autonews.ru

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Ульяновский автозавод сообщил о начале поставок внедорожников УАЗ «Хантер» на чилийский рынок. Автомобили ...
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Автопроизводители часто спонсируют различные спортивные команды. Jeep поддерживает итальянский «Ювентус», Audi – немецкую «Баварию», Chevrolet – британский«Манчестер Юнайтед», Hyundai – московский ЦСКА. Не стал исключением и УАЗ. Теперь у него есть «подшефный» футбольный клуб, но не в России, а в Чили. В нынешнем сезоне «Палестино» занимает в турнирной таблице скромную 12-ю строчку.

Спонсорский контракт, подписанный официальным дистрибьютором УАЗ в Южной Америке, компанией Inversiones UAZ Chile, предусматривает помимо прямого финансирования еще и предоставление футболистам внедорожников УАЗ в личное пользование. Взамен на футболках игроков появятся логотипы ульяновской марки.

Продажи автомобилей УАЗ стартовали в Чили в апреле прошлого года. В 2019 – 2020 годах в стране должны открыться 18 дилерских центров. На первом этапе чилийским покупателям предложили только одну модель – классический внедорожник «Хантер», но зато сразу в трех версиях: в базовой модификации с металлической крышей Classic Hard Top или с мягким верхом Classic Soft Top, а также в исполнении Trophy. Интерес к российскому «вездеходу» проявили предприятия горнодобывающей промышленности и серфинг-клубы. Затем на рынок вышли и другие модели УАЗа: «Буханка», «Патриот», «Пикап» и «Профи».


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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
Стреляет в карбюратор в чем проблема? Проверил головку, заменил прокладку коллектора, карбюратор, катушку зажигания, трамблер проверил зажигание. В чем проблема?
Александр
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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УАЗ поддержит чилийский футбол
{{material_126045}}Автопроизводители часто спонсируют различные спортивные команды. Jeep поддерживает итальянский «Ювентус», Audi – немецкую «Баварию», Chevrolet – британский«Манчестер Юнайтед», Hyundai – московский ЦСКА. Не стал исключением и УАЗ. Теперь у него есть «подшефный» футбольный клуб, но не в России, а в Чили. В нынешнем сезоне «Палестино» занимает в турнирной таблице скромную 12-ю строчку.Спонсорский контракт, подписанный официальным дистрибьютором УАЗ в Южной Америке, компанией Inversiones UAZ Chile, предусматривает помимо прямого финансирования еще и предоставление футболистам внедорожников УАЗ в личное пользование. Взамен на футболках игроков появятся логотипы ульяновской марки.Продажи автомобилей УАЗ стартовали в Чили в апреле прошлого года. В 2019 – 2020 годах в стране должны открыться 18 дилерских центров. На первом этапе чилийским покупателям предложили только одну модель – классический внедорожник «Хантер», но зато сразу в трех версиях: в базовой модификации с металлической крышей Classic Hard Top или с мягким верхом Classic Soft Top, а также в исполнении Trophy. Интерес к российскому «вездеходу» проявили предприятия горнодобывающей промышленности и серфинг-клубы. Затем на рынок вышли и другие модели УАЗа: «Буханка», «Патриот», «Пикап» и «Профи».
2020-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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