УАЗ подготовил для «Патриота» новую недешевую опцию
Фото: УАЗ
Расширенная версия стоит денег и отличается от базовой конфигурации возможностью дистанционного запуска двигателя. Чтобы приобрести расширенную версию надо сначала оставить заявку на официальном сайте УАЗ или записаться на активацию в ближайшем дилерском центре. Стоимость услуги – 12 990 рублей. Всем покупателям в подарок предоставят полгода обслуживания. Дальше за пользование системой придется платить по 3 500 рублей в год. Подписка сразу на два года стоит 6 300 рублей, а на три года – 8 400 рублей.
Единственный нюанс, систему можно установить только на внедорожники УАЗ «Патриот» и «Пикап» с автоматической коробкой передач, которые сошли с конвейера не ранее 1 декабря 2020 года и имели систему ЭРА-ГЛОНАСС в базовом оснащении. Внедорожники с «механикой» пока дополнить новой опцией нельзя, такая возможность появится позднее.
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