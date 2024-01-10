УАЗ поднял цены на внедорожники

Ранее мы писали УАЗ рассказал о работе над обновлением «Патриота»: на подходе дизель Первая информация о готовящемся рестайлинге внедорожника УАЗ «Патриот» появилась в августе 2023 года. Обновление ... Читать далее

Как выяснили журналисты издания «Автоновости дня» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили, в салонах российских дилеров подорожали внедорожники УАЗ. Повышение затронуло только машины 2024 года выпуска. Модели «Патриот», «Пикап» и «Хантер» подорожали на 2,5 – 3,3%. Минимальную прибавку в 35 тысяч рублей получили классические внедорожники УАЗ «Хантер». Теперь начальная комплектация Base Fleet со 112-сильным мотором экологического класса Евро-0 стоит минимум 1 425 000 рублей.

Остальные два внедорожника подорожали на 50 тысяч рублей. Цены на «Патриот» 2024 года выпуска начинаются от 1 580 000 рублей за автомобиль с мотором класса Евро-2 или от 1 550 000 рублей с двигателем класса Евро-5. Пикап стоит на 25 тысяч дороже «Патриота». И это цены при покупке с завода. За доставку машины до дилерского центра надо доплатить еще 50 тысяч рублей.

Фото: УАЗ

Опциональный пакет Limited тоже подорожал и теперь стоит 250 тысяч для «Патриота» и 245 тысяч для «Пикапа». За функцию принудительной блокировки дифференциала заднего моста придется заплатить 50 вместо 45 тысяч рублей. Выросла и доплата за цвет «металлик» – до 17 тысяч рублей.

Упомянутые модели: УАЗ Патриот (от 731 500 Р ) , УАЗ Пикап (от 764 000 Р ) , УАЗ Hunter (от 669 990 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах