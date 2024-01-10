УАЗ поднял цены на внедорожники
Остальные два внедорожника подорожали на 50 тысяч рублей. Цены на «Патриот» 2024 года выпуска начинаются от 1 580 000 рублей за автомобиль с мотором класса Евро-2 или от 1 550 000 рублей с двигателем класса Евро-5. Пикап стоит на 25 тысяч дороже «Патриота». И это цены при покупке с завода. За доставку машины до дилерского центра надо доплатить еще 50 тысяч рублей.
Опциональный пакет Limited тоже подорожал и теперь стоит 250 тысяч для «Патриота» и 245 тысяч для «Пикапа». За функцию принудительной блокировки дифференциала заднего моста придется заплатить 50 вместо 45 тысяч рублей. Выросла и доплата за цвет «металлик» – до 17 тысяч рублей.
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-
20.12.2023, 14:04
УАЗ рассказал о работе над обновлением «Патриота»: на подходе дизель
Первая информация о готовящемся рестайлинге внедорожника УАЗ «Патриот» появилась в августе 2023 года. Обновление затронет не только внешность модели, но и техническую часть. Журналисты выяснили интересные подробности.Читать далее
-
20.12.2023, 00:10
5 лучших автомобилей для русской зимы
Зимы в России славятся своим суровым характером: крепкие морозы, высокие сугробы и сильные метели. Для комфортного передвижения в такую погоду автомобиль должен быть теплым, с ёмким аккумулятором, надежным мотором и полным приводом.Читать далее
-
10.12.2023, 18:52
5 самых дешевых внедорожников в России в декабре 2023 года
Внедорожники традиционно пользуются любовью отечественных автомобилистов. Практичный кузов и высокая проходимость как нельзя лучше подходят для непростых условий эксплуатации в России.Читать далее
-
26.11.2023, 19:48
5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в ноябре 2023 года
Легковые автомобили сегмента SUV продолжают лидировать в продажах на российском авторынке. Эксперты выбрали пять самых бюджетных вариантов, которые выпускаются под отечественными брендами.Читать далее
-
10.01.2024, 16:17
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-
10.01.2024, 14:06
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